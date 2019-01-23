Режиссера "Людей Икс" и "Богемской рапсодии" обвинили в развращении малолетних

Брайан Сингер / TMZ

Известного голливудского режиссера Брайана Сингера, известного по серии фильмов "Люди-Икс" и биографической ленте "Богемская рапсодия" (о Фредди Меркьюри и группе Queen) в США обвинили в новых эпизодах сексуальных домогательств к несовершеннолетним.

Соответствующее сообщение опубликовал портал The Atlantic. Журналисты издания около года вели расследование и опросили более полусотни человек.

В том числе они нашли четырех мужчин, которые признались в том, что вступали в сексуальную связь с Сингером. Два случая незаконной интимной связи произошли еще в 1997-м. По данным журналистов, все опрошенные ими люди обвиняли режиссера в различных непристойных действиях сексуального характера, в том числе и в изнасиловании.

Напомним, ранее в США голливудский актер предложил бросить сына Трампа в "клетку с педофилами".