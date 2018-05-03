Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира-2019

3 мая 2018, 00:22

Среди прочего поводом для выдвижения на соискание премии стали "достижения Трампа по урегулированию мира на Корейском полуострове".

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию.

Палата представителей официально выдвинула президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира 2019 года. Конкуренцию ему составят 300 потенциальных кандидатов.

Среди прочего поводом для выдвижения на соискание премии стали "достижения Трампа по урегулированию мира на Корейском полуострове".

Отмечается, что Трамп "постоянно оказывал максимальное давление на Северную Корею, требуя прекратить свои незаконные программы по разработке оружия, чем и принес мир в регион", цитирует предложение 18 республиканских законодателей Fox News.

"Его администрация успешно объединила международное сообщество, в том числе Китай, с тем, чтобы осуществить попытку одних из самых успешных международных санкций в истории… Эти санкции уничтожили северокорейскую экономику и сыграли значительную роль в том, что Северная Корея села за стол переговоров… Полагаем, что никто более не заслуживает признания Комитета в 2019 году, чем президент Трамп – за его неустанную работу по установлению мира во всем мире", – говорится в письме.

Сенатор Линдси Грэхем, который также оказал поддержку Трампу в соискании Нобелевской премии, заявил, что тот заслуживает награды.

При этом он признал, что будет подобная награда будет "спорной". "Это может быть первый раз, когда Нобелевскую премию мира присудят за массовые жертвы, потому что я думаю, что многие либералы убьют себя, если Трамп выиграет в номинации", – пошутил он.

Ранее Трамп пообещал в скором времени назвать точные дату и место встречи с лидером КНДР. В ходе общения с журналистами он сказал, что это событие произойдет в ближайшие три-четыре недели.

По данным СМИ, историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа состоится в деревне Панмунджон в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.

Напомним, после первого раунда диалога Ким Чен Ын призвал положить конец конфронтации, а Мун Чжэ Ин предложил немедленно начать налалку железнодорожного сообщение между странами. Также в ходе этой встречи Ким Чен Ын рассказал, когда закроет ядерный испытательный полигон.

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США Дональд Трамп Нобелевская премия
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