Умер миллиардер и сын знаменитого узника Бухенвальда Серж Дассо

Французский миллиардер и политик Серж Дассо умер от сердечного приступа в возрасте 93 лет.

Как сообщает французский телеканал BFM-TV, бизнесмен скончался в штаб-квартире своей семейной компании Dassault Aviation, которую он сам возглавлял с момента смерти своего отца, конструктора Марселя Дассо в 1986 году.

Помимо авиационной компании, Дассо был владельцем одной из самых влиятельных французских газет Le Figaro. По оценкам журнала Forbes, состояние Дассо составляет около 15 миллиардов долларов.

Напомним, отец Сержа Дассо в период Второй мировой войны отказался от сотрудничества с немецкими войсками, которые требовали помощи с конструированием военной авиации. За свое несогласие Марсель Дассо был сослан в Бухенвальд, однако выжил и впоследствии сконструировал истребители Rafale, которые состоят на вооружении Франции и Египта.

Напомним, в американском городе Хьюстон 26 мая после продолжительной болезни в возрасте 86 лет ушел из жизни легендарный астронавт Алан Бин, который летал на Луну.