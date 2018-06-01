В России Кольченко шантажируют — мать

В Российской Федерации незаконно осужденного украинского активиста Александра Кольченко заставляют принять гражданство страны и шантажируют родителями, которые остались в захваченном Крыму.

Власти РФ рассчитывают на то, что, когда украинец получит российское гражданство, Украина никак не сможет повлиять на его освобождение, поделилась мнением мать нашего соотечественника Лариса Кольченко, беседуя с "Крым.Реалии".

"Заставляют принять российское гражданство. Сначала разговор начинается с того, "как плохо в Украине и как хорошо в России", затем начинается открытый шантаж, рассказывают о том, что "у тебя родители в Крыму остались", что надо как-то принять гражданство... А потом в открытую хотят, чтобы он подписал паспорт", — рассказала женщина.

Ранее сообщалось, что Александр Кольченко с 31 мая объявил голодовку, он требует освободить своего соотечественника — тоже незаконно осужденного в России режиссера Олега Сенцова, который 14 числа отказался от еды. Активист находится в исправительной колонии в российском Копейске Челябинской области.

Напомним, в конце августа 2015 года Северо-Кавказский военный окружной суд РФ приговорил Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно.

Их обвинили якобы в подготовке подрыва памятника в расположенном в захваченном РФ Крыму Симферополе, а также в поджоге на полуострове офисов "Русской общины Крыма" и партии "Единая Россия", оба вину не признали.