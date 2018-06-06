"Язык - враг мой". Из Белого дома уволили шутившую о смертельно больном Маккейне помощницу Трампа

Помощницу главы Белого дома по коммуникациям Келли Садлер, пошутившую над смертельно больным сенатором-республиканцем Джоном Маккейном, уволили.

Соответствующее сообщение опубликовало авторитетное американское издание New York Times со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха 5 июня. Причины решения об увольнении Садлер он раскрывать не стал.

По данным журналистов, ее увольнение вызвано конфликтными отношениями с директором по стратегическим коммуникациям Мерседес Шлапп.

Ранее Садлер заявляла, что позиция Маккейна во время голосования в Конгрессе "больше не имеет значения, поскольку он "все равно умирает".

Напомним, ранее американские СМИ сообщили о том, что Белый дом начал готовить встречу Трампа и Путина.