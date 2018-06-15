США ввели крупную пошлину на китайскую технику

На китайскую продукцию, которая содержит промышленные технологии, в США будет введена 25% пошлина. Всего товаров из Китая в страну ввозиться на сумму около 50 миллиардов долларов ежегодно.

"Учитывая кражу Китаем интеллектуальной собственности и технологий, а также другую недобросовестную практику торговли, Соединенные Штаты введут 25% пошлины на китайские товары стоимостью млрд, которые содержат промышленные технологии", - сказано на сайте Белого дома.

В постановлении также отмечается некоторое противоречие о том, что решение о пошлинах "станет начальным шагом к сближению торговых отношений между США и Китаем".

Напомним, со 2 апреля 2018 года 128 импортируемых из Соединенных Штатов Америки товаров поставляются на территорию Китая с учетом дополнительной пошлины на ввоз.

Как ранее сообщалось, действия Китая стали контрмерами в отношении США в связи с указом президента Дональда Трампа, согласно которому ряд товаров из Китая будет облагаться чрезмерно высокими пошлинами.