В Саудовской Аравии женщины впервые сели за руль (видео)

Женщины в Саудовской Аравии утром 24 июня выехали на своих автомобилях на улицы городов.

Как сообщает Al Arabiya, указ, впервые разрешающий женщинам водить авто, был издан королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдульазизом 26 сентября 2017 года и вступил в силу 24 июня 2018-го.

Видео с кадрами первой женщины за рулем в Саудовской Аравии опубликовано в Twitter Al Arabiya English.

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Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии решили компенсировать подданным "рост стоимости жизни", выделив с госбюджета около 13,3 млрд долларов США.