Reuters рассказало об убийстве сына главаря ИГИЛ

В сирийском городе Хомс был убит сын лидера террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ) Абу Бакры аль-Багдади — Худайфа аль-Бадри.

Сына главаря террористов ликвидировали на тепловой электростанции, пишет Reuters со ссылкой на телеканал организации.

"… убит в ходе операции против нусайритов (приверженцы шиитской секты с "крайними" взглядами, которые близки к учению шиитов-исмаилитов и гностическому Христианству, их также называют алавитами — Ред.) и россиян…", – говорится в заявлении.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп сообщил, что были схвачены пять самых разыскиваемых лидеров ИГИЛ. По словам американского лидера, главарей боевиков обезвредили 10 числа.