"Он просто предатель народа": в Сети появилось видео, на котором россияне высказались про Путина

В Сеть выложили показательное видео, на котором россияне весьма нелестно отзываются о российском лидере Владимире Путине - при этом люди не особо стесняются в формулировках.

Соответствующее видео опубликовано в своем Twitter пользователем с ником "Выборная Навка".

"Он нам не президент. Он просто предатель народа". Прекрасное видео из Ульяновска. Избиратели Путина массово начинают осознавать, насколько сильно их одурачили", - говорится в подписи к видео.

Видеозапись вызвала всплеск комментариев со стороны преимущественно украинского сегмента пользователей соцсети.

"Мне их не жалко. И более того, я кайфую от этой их реакции. Как классно, что жизнь их наказывает за их тупость!", "Да они даже для себя ни на что неспособны", "Осознали, чем там осознавать-то? Если завтра, дедушка скажет, что пенсионную реформу затеяли без его ведома, и он вернет все взад, то эти *оханки, на коленях будут вымаливать прощения", - пишут в комментариях.

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Напомним, жители города Кунгур в российском Пермском крае начали получать квитанции за коммунальные услуги, в которых указан сбор за сточные воды - в том числе за дождевую, стекающую с крыши по водостокам в канализацию.

Ранее президент России Владимир Путин подписал изменения в Лесной кодекс РФ, которые причислят хворост к ресурсам, не имеющим отношения к древесине, а значит россияне могут законно его собирать.