Десятки тысяч белорусов идут к дворцу Лукашенко

Люди идут колоннами по проспекту Победителей.
Сегодня, 20 сентября, оппозиция Беларуси проводит очередную политическую акцию против режима Александра Лукашенко. В рамках мероприятия десятки белорусов снова отправились к дворцу действующего главы государства.
Видео марша белорусов было опубликовано в Telegram-канале Страна для жизни.
Видеозапись колонны с другого ракурса выложили в Мая краіна Беларусь.
Также публикуют фотографии снайперов, расположившихся на крыше резиденции Лукашенко.
"На крыше Дворца Независимости, рабочей резиденции Александра Лукашенко в Минске, снова замечены снайперы Службы безопасности президента", - отмечают авторы Telegram-канала Военный обозреватель.
Известно, что колонна протестующих решила не подходить к оцеплению дворца.Читайте такжеТихановская готовит новый удар: в Беларуси анонсировали масштабные протесты
- Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны, на которых победу, по официальным данным, одержал многолетний глава государства Александр Лукашенко, набравший 80,10% голосов избирателей.
- Оппозиция не признала Лукашенко новоизбранным и легитимным президентом страны. Десятки тысяч людей в Минске и по всей стране каждые выходные выходят на улицу для участия в протестах, направленных против действующего главы РБ.
- Тем временем лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская назвала условие амнистии для Лукашенко.