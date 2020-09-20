Десятки тысяч белорусов идут к дворцу Лукашенко

Люди идут к резиденции Лукашенко под крики "Живе Беларусь!" / Скриншот Мая краіна Беларусь

Сегодня, 20 сентября, оппозиция Беларуси проводит очередную политическую акцию против режима Александра Лукашенко. В рамках мероприятия десятки белорусов снова отправились к дворцу действующего главы государства.

Видео марша белорусов было опубликовано в Telegram-канале Страна для жизни.

Видеозапись колонны с другого ракурса выложили в Мая краіна Беларусь.

Также публикуют фотографии снайперов, расположившихся на крыше резиденции Лукашенко.

"На крыше Дворца Независимости, рабочей резиденции Александра Лукашенко в Минске, снова замечены снайперы Службы безопасности президента", - отмечают авторы Telegram-канала Военный обозреватель.

Известно, что колонна протестующих решила не подходить к оцеплению дворца.Читайте такжеТихановская готовит новый удар: в Беларуси анонсировали масштабные протесты

Протесты в Беларуси 20 сентября