"Режима уже нет": создатель Nexta рассказал, что ждет Лукашенко

Степан Путило / Радио Свобода

Создатель ведущего белорусского Telegram-канала Nexta Степан Путило оценил перспективы дальнейшего пребывания у власти в Беларуси Александра Лукашенко.

Как подчеркнул он в интервью российскому журналисту Юрию Дудю, режим Лукашенко в Беларуси фактически развалился.

"Мы не можем говорить людям, подождите еще два-три года и Лукашенка не будет. Они хотят перемен здесь и сейчас. А вообще, по сути, режима как такового уже нет. Он уже не такой, какой был год назад. Кроме того, Александр Лукашенко сам признает, что как бы ему добыть еще эти пять лет", - отметил Путило.

В то же время он не исключил, что рано или поздно Лукашенко предстанет перед судом.

"Я думаю самый реальный вариант для него – это бежать, потому что сдаваться и под какой-то суд в Гааге … это совершенно не его, когда он 26 лет был "королем". Я думаю все-таки он будет бежать, потому что он не представляет будущего Беларуси без себя", — говорит основатель Nexta.

По его словам, в одному из интервью Лукашенко признался, что не представляет своей жизни без президентского кресла.

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"Он так и заявил в интервью: "А что я буду делать, если я не президент? Я завтра просыпаюсь и не знаю, что мне делать". По-моему, в камерах есть распорядок дня. То есть там нужно помыть пол, утренний шмон, так называемый, произвести. Поэтому он себя сможет чем-то занять", — добавил Путило.

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