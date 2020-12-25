Скандал с украинской иконой: в Боснии рассказали о судьбе подарка Лаврову

Милорада Додика просят проверить происхождение иконы через Интерпол.
Посол Боснии и Герцеговины в России Желько Самарджия рассказал о том, где сейчас находится украинская икона, которую член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.
По его словам, икона, которая ранее находилась в оккупированном Россией Луганске, вернулась в Боснию, сообщает Radio Slobodna Evropa.
Самарджи уточнил, что лично передал украинскую икону Додику.
"Я лично привез икону из Москвы и передал ее в офис председателя президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика", - подчеркнул он.
Посол в Боснии также уточнил, что получил ноту от РФ, в которой Додика просят проверить происхождение иконы через Интерпол.
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Украденная икона для Лаврова
- В рамках визита в Боснию и Герцеговину глава МИД РФ Сергей Лавров получил в подарок 300-летнюю украинскую икону. Существует гипотеза, что на оккупированной территории Донбасса воевали боснийские сербы-добровольцы. Предположительно, с их помощью старинная украинская икона попала в Боснию и Герцеговину.
- Предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний назвал "политическим жестом" в сторону России инцидент в Сараево, когда российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову подарили старинную украинскую икону из оккупированного Луганска.
Автор: Алексей Тычина