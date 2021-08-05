Зверски изнасиловал и убил: в Индии священник кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей

Изнасилование ребенка в Индии / Reuters

В Индии не утихают массовые протесты из-за жуткого убийства 9-летней девочки. Девочка жила в селе Нангал, недалеко от Дели, и была дочерью бедной супружеской пары-попрошаек.

Как пишут СМИ, в воскресенье, 1 августа, отец попросил ее набрать воды из охладителя в соседнем крематории. Когда ребенок не вернулся через час, мать девочки получила звонок от священника крематория и быстро прибыла на место. Там она нашла на скамейке неподвижное тело своей дочери, с синим языком и синяками в разных местах и ожогами по всей руке.

"Когда она не вернулась в течение часа, я пошла ее искать. Я нашла ее в крематории. Она лежала на земле. Ее губы были синими, под носом была кровь, у нее были синяки на руках, а ее одежда была мокрой", — рассказала женщина BBC.

Местный священник, который по данным СМИ является брахманом высшей касты, вместе с тремя другими мужчинами подошел к женщине и заявил ей, что ребенок был поражен электрическим током, когда набирал воду, и сразу настоял на немедленной кремации для девочки.

"Он давил на меня, чтобы немедленно кремировать тело, и отговаривал меня вызывать полицию. Он сказал, что если вы позвоните полиции, будет длительная судебная тяжба, моя дочь будет доставлена ​​в больницу, где полиция и врачи вынут ее органы и продадут их", — рассказала мама погибшей.

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По словам женщины, ей не только угрожали, но и предлагали взятку.

Затем священник начал кремацию, которая предполагает сжигание тела, а семью заставили сидеть на расстоянии.

Семья протестовала против кремации, заставив привлечь еще нескольких жителей села, которые потушили огонь. Как пишет издание Newslaundry, в результате от девочки остались только ноги, часть кожи головы и часть бедра. Это все, что жители смогли извлечь, когда погасили огонь.

Полицейские подразделения судебно-медицинской экспертизы проверяет доказательства, включая телесные жидкости с одежды девочки, для проверки заявлений о сексуальном насилии.

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Однако врачи, которые провели вскрытие через пару дней, заявили, что сожжение тела сделало невозможным установление причины смерти.

Около 200 жителей села начали тушить огонь, блокировать дороги и протестовать, призывая привлечь к ответственности убийц ребенка.

Главный министр Дели Арвинд Кейривал посетил семью после обвинения в молчании по предполагаемому преступлению. Он объявил о компенсации в размере 1 миллиона рупий (13 478 долларов США) для семьи и распорядился провести судебное разбирательство.

Далиты, которые относятся к самой низкой индуистской кастовой иерархии, особенно уязвимыми к таким преступлениям и страдают от дискриминации и гендерного унижения со стороны верхних каст и власти.

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