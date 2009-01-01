Зависшая ассоциация Украины с ЕС. Почему Голландия тянет с ратификацией

Состоится ли ратификация многострадального Соглашения, мы узнаем только после мартовских парламентских выборов в Нидерландах.

Reuters

Нидерландский парламент в очередной раз отложил ратификацию Соглашения об ассоциации с Украиной. В "очередной" в данном случае означает — в последний перед парламентскими выборами. Собственно, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте предупреждал о подобном развитии событий после того, как его страна достигла компромисса с Европейским Союзом относительно дальнейшей судьбы Соглашения. Рютте тогда утверждал, что уверен в возможности получения парламентского большинства для ратификации Соглашения об ассоциации — но выражал сомнение, что это удастся сделать до выборов. И оказался прав.

Перед нидерландскими политиками стоял простой выбор. Можно было взять на себя ответственность за ратификацию Соглашения и выполнение Евросоюзом его обязательств — но одновременно дать оппонентам правящей коалиции возможность обвинять ее в "пренебрежении волей народа", высказанной в ходе пресловутого консультативного референдума. А можно было переносить голосование до парламентских каникул, чтобы лишить оппозицию дополнительных козырей и передать судьбу Соглашения на рассмотрение новым депутатам. Голландцы предпочли второй вариант.

С политической точки зрения их можно понять. Популистская Партия свободы харизматичного и безответственного Герта Вилдерса набирает очки. Вдохновленный успехом Дональда Трампа в США и ростом популярности Марин Ле Пен во Франции, Вилдерс неутомимо критикует объединенную Европу, либералов, мигрантов и, конечно же, ислам. Не терроризм, не исламский экстремизм, а просто — ислам. Вплоть до закрытия мечетей и запрета продажи Корана.

Такого рода политики в Нидерландах появляются регулярно — но пока что от них не зависела европейская судьба Украины. И они никогда не были столь популярны. Сейчас Партия свободы Вилдерса выглядит в качестве победителя парламентских выборов. Но сформировать правительство ей все равно не удастся. З нее готовы проголосовать 20 процентов избирателей. Следом за ней — Народная партия премьера Рютте (16 процентов), другая партия коалиции — Рабочая партия — получает всего 8 процентов голосов. Неплохой результат показывает также Партия христианских демократов — 10 процентов голосов, такой же результат у левоцентристов из Д66 и у "зеленых".

Судьба Соглашения об ассоциации будет зависеть от того, каким будет состав не только нового парламента, но и нового правительства Нидерландов. Если Марку Рютте удастся удержаться в кресле премьера и сформировать кабинет, он сможет без особых опасений поставить Соглашение об ассоциации на голосование в нижней палате парламента — сама победа коалиционных партий будет означать возможность сделать такой шаг. Но если коалиция будет переформатирована и тем более если в Нидерландах появится новый премьер-министр, ему придется вступить в очередной раунд переговоров с коллегами по ЕС, чтобы либо подтвердить соглашение, достигнутое Марком Рютте, либо выступить с новыми предложениями. Еще более непростой окажется ситуация в случае, если в правительство войдет Партия свободы. Позиция Герта Вилдерса, конечно, может измениться — в отличие от Ле Пен, он является одним из самых жестких критиков путинского режима и сторонником сохранения санкций против России — но особых надежд на благоразумие лидера Партии свободы я бы не питал.

Но что будет происходить на самом деле и состоится ли ратификация многострадального соглашения, мы узнаем теперь только после мартовских парламентских выборов в Нидерландах. На этот раз украинцам придется следить за подсчетом голосов с особым вниманием.

Виталий Портников