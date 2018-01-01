В Минсоцполитики рассказали, когда украинцам ждать перерасчета пенсий

Информацию озвучил глава ведомства Андрей Рева.

Гривневые купюры УНИАН

Представители украинского правительства во время грядущего перерасчета пенсий в марте будущего года планирует решить проблему жителей Украины, которые имеющих длительный трудовой стаж и невысокие зарплаты.

Соответствующую информацию озвучил глава Министерства соцполитики Андрей Рева.

"Мы во время проведения второго этапа реформы в марте 2019 года, при перерасчете пенсий, в соответствии с формулой учтем те проблемные моменты, о которых мы говорим. Мы над этим работаем и делаем соответствующие расчеты", – заявил чиновник.

По данным Рева, украинцев, которые имеют трудовой стаж, в полной мере достаточный для выхода на пенсию, на сегодняшний день насчитывается более трех миллионов людей.

К слову, согласно действующему украинскому законодательству, во время расчета пенсии учитывается стаж и зарплата за последние три года перед выходом на заслуженный отдых. Соответственно, даже при наличии большого стажа пенсии часто остаются низкими – из-за невысокой зарплаты.

Напомним, ранее в Минфине рассказали, какие банки будут платить пенсии и зарлпты бюджетникам-украинцам.





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