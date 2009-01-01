Поразительное сходство. Вятрович рассказал, как Польша уподобляется России

Риторика поляков и россиян по историческим темам совпадает.

Владимир Вятрович о сходстве Польши и России Главред Владимир Вятрович считает, что заявления с российской и польской стороны перекликаются.

"Польша, к сожалению, уподобляется России в методах работы и давления. Потому что сейчас только из Польши и России на государственном уровне звучат замечания о том, что украинцы неправильно интерпретируют свою историю. А это, в принципе, является моветоном для политики любого другого государства. Сначала мы слышали это только со стороны России, а теперь, по сути, те же голоса мы слышим со стороны Польши", - рассказал вятрович на чате в "Главреде".

Он также отметил сходство исторически противоречивых тем, которые поднимают поляки и россияне.

"Что более парадоксально, эти замечания касаются одной и той же темы - говорится, в первую очередь, о периоде Второй мировой войны и борьбу украинцев за независимость. И что еще более парадоксально - и с одной, и с другой стороны мы видим наибольшее давление на якобы необходимости пересмотра борьбы украинцев за независимость", - заявил историк.

Глава Украинского института национальной памяти добавил, что с российской стороны тоже все начиналось с того, что украинцы должны осудить украинское националистическое движение.

"Затем это перешло к осуждению борьбы украинцев за независимость как таковую, а еще позже все дошло до того, что украинцы не имеют права на свою независимость. Польша, слава Богу, еще не зашла так далеко и, надеюсь, не зайдет. Но эти несдержанные голоса о необходимости осуждения сначала украинского национализма, а потом борьбы за независимость, а также попытки ставить ее как преступную - уже звучат в полный голос", - резюмировал он.