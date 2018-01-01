Динамо – Шахтер – 0-2: "горняки" взяли Кубок Украины. Видео голов

Все голы были забиты во втором тайме.

"Шахтер" обыграл "Динамо". fcdynamo.kiev.ua Кубка Украины между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером".

Команды столкнулись на стадионе "Днепр-Арена".

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич – Гармаш, Буяльский, Шепелев — Цыганков, Вербич — Беседин;

"Шахтер": Пятов — Бутко, Кривцов, Ракицкий, Исмаили – Степаненко, Фред — Марлос, Тайсон, Дентиньо – Феррейра.

Голы: Феррейра, 47, Ракицкий, 61.

Первый тайм завершился вничью. Но уже со второго игра пошла. Можно сказать, полетела!

Завершилась игра счетом 0:2 в пользу "горняков". "Распечатал" игру Феррейра на 48-й минуте после пасса от Бутко. А уже на 62-й минуте Ракицкий отправил второй гол в ворота "Динамо".

Напомним, накануне игры в Днепре фанаты устроили драку, в ходе которой полицейскую машину били мусорным контейнером.

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