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СМИ узнали, где может пройти матч "Мариуполь" — "Динамо"

Сегодня, 12:45

Возможно, в конце года команды таки сыграют в прифронтовом Мариуполе.

мяч, ворота
Футбольный мяч, иллюстрация sport-xl.org
В ближайшие дни Федерация футбола Украины может принять решение о переносе матча седьмого тура украинской Премьер-лиги "Мариуполь" — "Динамо" в Киев.

Об этом пишет tribuna.com, ссылаясь на собственные источники.

По данным издания, если игра пройдет в столице, тогда следующий поединок этих команд, который запланирован на 2 декабря, таки пройдет в прифронтовом Мариуполе.

Ранее вице-президент "Динамо" по вопросам безопасности Андрей Мадзяновский говорил, что клуб не поедет играть в Мариуполь без гарантий безопасности, и назвал альтернативный вариант — сыграть два матча с местной командой на нейтральном поле.

Теги:  
Киев, Динамо, Мариуполь, Премьер-лига
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