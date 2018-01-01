"Это будет эпично": ученые выяснили, когда и как умрет Солнце

Под конец "жизни" наше светило превратится в планетарную туманность.

Ученые выяснили, как умрет Солнце. Reuters

Почти половину своего срока Солнце уже "отжило", утверждают ученые.

Международная команда астрономов выяснила и сумела доказать, что на заключительном этапе своего существования Солнце превратится в планетарную туманность. Такая версия наиболее вероятна, утверждают они.

Подобный вариант выдвигался и ранее, но тогда ряд специалистов допускал, что для сбрасывания внешней оболочки звезда должна быть вдвое массивнее, пишет Science Alert.

Результаты компьютерного моделирования подтвердили, что жизнь Солнца и 90% других звезд завершится планетарной туманностью, а обнажившееся ядро на 10 тысяч лет станет белым карликом. Все это время туманность будет видимой.

После этого ядро начнет остывать, а его яркость падать. Через десятки миллиардов лет белый карлик превратится в черного, который не будет излучать видимый свет.

Планетарная туманность – это объект, который состоит из газовой оболочки и белого карлика. Они образуются, когда красные гиганты, в которые со временем превращаются звезды главной последовательности, сбрасывают внешние оболочки. Солнце красным гигантом станет примерно через 5 миллиардов лет.

Напомним, ранее ученые заявили о разгадке природы торнадо на Солнце.

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