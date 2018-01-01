Ученые выяснили, как иммунитет человека влияет на седину

На окрас волос влияет еще и стресс.

Ученые выяснили, как седина связана с иммунитетом. УНИАН

Оказывается, седина связана с иммунитетом – через гены.

К таким выводам пришли американские ученые, пишет УНН со ссылкой на PLOS Biology.

В частности, чем больше организм вынужден противостоять вирусам и бактериям, тем меньше остается цветного пигмента в волосе.

Кроме того, заставляет работать иммунитет интенсивнее и высокий уровень стресса. А это также может стать одной из причин поседения. Это объясняет, почему некоторые здоровые люди седеют якобы без причин.

Ранее ученые выяснили, в какое время занятия сексом вредят здоровью. Оказывается, существуют периоды, когда интимная "гимнастика" практически противопоказана большинству людей.

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