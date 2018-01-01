"Боже, накажи ж*дов". Украинский консул в Гамбурге делает антисемитские посты в соцсети

В открытых в режиме "только для друзей" постах дипломат не стесняется в выражениях в адрес "народа Моисея".

Украинский дипломат, сотрудник Генконсульства Украины в городе Гамбург (Федеративная Республика Германия) Василий Марущинец регулярно публикует на собственной странице в социальной сети Facebook антисемитские публикации.

Соответствующее заявление сделал блогер Анатолий Шарий. К слову, страница Марущинца ограничена для просмотра теми пользователями, которые не состоят у него в "друзьях". Однако блогер в ролике на портале YouTube видео продемонстрировал скрытые посты дипломата.

Среди прочего Марущинец пишет: "Ж@ды огласили войну Германии в 1934 году", "Боже, накажи ж@дов", "Бабий Яр. Не ж@дов в 1941 году, а украинцы 1918-1941 тут были убиты", "Ж@ды - говно".

Согласно официальному интернет-порталу украинского диппредставительства в Гамбурге, Марущинец занимает должность консула.

Напомним, ранее более полусотни американских конгрессменов обвинили Украину в спонсировании антисемитизма.

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