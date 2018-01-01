"Деб*лоид": журналист возмутился идеей Вятровича создать настольную игру про УПА

В комментариях к публикации журналиста разгорелась дискуссия на тему роли УПА в истории.

Журналист Александр Дубинский прокомментировал инициативу Украинского института национальной памяти разработать настольную игру про УПА.

"Деб*лоид Вятрович готовит для украинских детишек игру про Украинскую повстанческую армию. Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовала в убийствах евреев совместно с немецкими войсками. Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи", - написал Дубинский в Facebook, приложив скриншот соответствующего поста со страницы УИНП.

В комментариях к публикации журналиста разгорелась дискуссия на тему роли УПА в истории.

Пост с анонсом игры опубликован на Facebook-странице УИНП в среду, 13 июня.

"А тем временем мы активно готовим новую настольную игру про Украинскую повстанческую армию! Делаем все возможное, чтобы уже в этом году молодежь имела дополнительный игровой материал", - говорится в сообщении Института.

Напомним, в Сети раскритиковали письмо министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова к министрам спорта 31 страны с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram