Сегодня, 19:46 RSS

"Деб*лоид": журналист возмутился идеей Вятровича создать настольную игру про УПА

Сегодня, 18:41

В комментариях к публикации журналиста разгорелась дискуссия на тему роли УПА в истории.

дубинский упа
Журналист Александр Дубинский прокомментировал инициативу Украинского института национальной памяти разработать настольную игру про УПА.

"Деб*лоид Вятрович готовит для украинских детишек игру про Украинскую повстанческую армию. Ту самую, которая организовала Волынскую резню и участвовала в убийствах евреев совместно с немецкими войсками. Могу только представить, какие там будут цели и игровые задачи", - написал Дубинский в Facebook, приложив скриншот соответствующего поста со страницы УИНП.

дубинский упа

В комментариях к публикации журналиста разгорелась дискуссия на тему роли УПА в истории.

дубинский упа

Пост с анонсом игры опубликован на Facebook-странице УИНП в среду, 13 июня.

"А тем временем мы активно готовим новую настольную игру про Украинскую повстанческую армию! Делаем все возможное, чтобы уже в этом году молодежь имела дополнительный игровой материал", - говорится в сообщении Института.

дубинский упа

Напомним, в Сети раскритиковали письмо министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова к министрам спорта 31 страны с призывом бойкотировать Чемпионат мира по футболу-2018, который пройдет в России. 

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Теги:  
Александр Дубинский, Владимир Вятрович, УИНП, УПА
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...
+
Соглашаюсь
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности