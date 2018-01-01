Стало известно, каким оружием Россия поддержала боевиков на Донбассе

Информация поступила от украинских разведчиков.

Боевики "ДНР" Reuters

Такую информацию в воскресенье, 20 мая, на брифинге - со ссылкой на Главное управление разведки - озвучил представитель украинского Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, боеприпасами пополнили соединения, входящие в состав т.н. 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов.

"В частности, в Иловайск вагонами ОАО "Российские железные дороги" перемещена очередная партия боеприпасов, в том числе 122-мм реактивные снаряды к РСЗО "Град", 122-мм артиллерийские снаряды, патроны к стрелковому оружию и зенитных установок", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что боевики потеряли новейшую российскую станцию радиоэлектронной борьбы.

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