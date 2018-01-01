"Пропагандировал гейство и осквернял распятие": в России запрещают отпевать "богохульника Табакова"

Если артиста кто-то посмеет отпеть, на этого священника подадут в церковный суд, заявили активисты.

Говорит Москва

Известного актера, после смерти втянули в религиозный скандал.

Представители религиозного движения "Божья воля" в Москве выступили против отпевания артиста, пообещав препятствовать отпеванию актера всеми способами. Об этом заявила лидер движения Мила Одегова в интервью для радио "Говорит Москва".

По ее словам, активисты намерены подать заявление митрополиту истринскому Арсению, управляющему Центральным викариатством Москвы, с просьбой запретить совершать церковный обряд над Табаковым, потому что считают его "богохульникаом". "В том случае, если богохульника Табакова кто-то посмеет отпеть, мы подадим на этого священника в церковный суд с целью наложения на него канонического прощения", – сообщила она.

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Одегова рассказала, что члены движения посещали МХТ им. Чехова в 2013 году. Там они "лично убедились в кощунственном характере спектаклей", в которых участвовал Табаков. В частности, в постановке "Идеальный муж" Константина Богомолова – одного из самых радикальных современных режиссеров – активисты усмотрели пропаганду разврата, гомосексуальных отношений и наркомании, осквернение символа распятия.

Ранее пианист-эмигрант сравнил смерти Табакова и эсэсовца-бухгалтера Освенцима. "Оба ничтожное г*вно", – заявил пианист и дирижер Андрей Гаврилов.

Как сообщалось, в России внезапно умер известный актер. Он играл в сериалах "Универ: Новая общага", "Пятая стража", "Психологини" и др.

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