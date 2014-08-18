На Донбассе из артиллерии обстреляли шахту "Комсомолец", горняков эвакуировали

17 августа в Кировском Донецкой области обстреляли территорию шахты "Комсомолец Донбасса", горняков удалось эвакуировать.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ДТЭК.

"Около 18:00 территория промышленной площадки ДТЭК Шахты Комсомолец Донбасса была подвергнута артобстрелу. На шахте пожар - горят хозяйственные постройки. Ведется тушение. В результате артобстрела шахта полностью обесточена. Введен в действие План ликвидации аварии", - говорится в сообщении.

По данным службы, на момент обстрела в шахте находилась аварийная бригада из 7 горняков, которые обеспечивали вентиляцию и откачку воды. Всех людей вывели на поверхность. Подробности уточняются.

"Из-за происходящих в Шахтерском районе боевых действий на предприятии добыча угля не ведется с 1 августа. Шахта является взрывоопасной. Без вентиляции может увеличиться концентрация метана и произойти взрыв", - добавили в пресс-службе.

"Шахта "Комсомолец Донбасса" является одной из крупнейших в Украине и обеспечивает рабочими местами около 5 тыс. человек. Шахта добывает 4 млн т угля в год - около 8% всей угледобычи Украины.

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