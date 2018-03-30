В Харькове из СИЗО сбежал подозреваемый-рецидивист: фото

Из Харьковского следственного изолятора 29 марта сбежал ранее судимый 22-летний уроженец Харьковской области Александр Яровой, которого обвиняют в незаконном завладении транспортным средством.

Как сообщила пресс-секретарь Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Ольга Кузнецова, сотрудники СИЗО не обнаружили подозреваемого в камере и уведомили о происшествии правоохранителей и Министерство юстиции, пишет УНИАН.

Уроженец села Бараново Валковского района Харьковской области Александр Яровой уже ранее привлекался к уголовной ответственности. По подозрению в незаконном завладении транспортным средством он был арестован и отправлен в СИЗО 23 марта.

Полиция Харьковской области в связи с инцидентом проводит розыскные мероприятия.

Напомним, ранее в Днепре в следственном изоляторе покончила с собой через повешение местная жительница Мария Меньшикова, которая в октябре 2016-го напала с молотком в театре на бойца АТО.