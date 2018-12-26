"У нас есть, на что нажать": эксперты объяснили, почему Россия ввела неболезненные для Украины санкции

Чем Украине полезны санкции от России

Санкции, которые Россия ввела против Украины, никак в целом не влияют на украинскую экономику. На самом деле РФ при желании могла бы сделать их намного болезненнее.

Такое мнение высказали опрошенные телеканалом 24 эксперты.

В частности, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара назвал эти санкции "показушными".

"Если бы они (РФ – ред) хотели повлиять серьезно, то у нас есть, на что нажать. Например, очень жаль, что за два года у нас увеличился на 60% товарооборот из РФ: в прошлом году импорт на 40%, и уже на 20% в этом году. Поэтому можно было бы посмотреть на предприятия, торгующие, и ударить по ним. А экспорт украинского в Россию уменьшается. Собственно и по этому можно было бы и ударить – по компаниям, которые торгуют с РФ. Безусловно, есть и другие фамилии, которые действительно имеют какое-то имущество или активы там. Но Кремль не ставил это своей целью", – уверен он.

Читайте такжеЭксперт рассказал, как санкции от Кремля "шарахнут" по кандидатам на пост президента УкраиныВ то же время первый заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский отмечает: "Санкции на отдельные компании в любом случае повлияют. Структуры бывших регионалов связаны с российскими рынками, так что у них появится потребность договариваться. Будет торг, в результате которого те или иные украинские политики будут вынуждены поступаться политическими интересами. Тогда кого-то могут и исключить из списка санкций, и мы это увидим".

Пользу российских санкций разъяснил аналитик Дмитрий Купыра. По его словам, этот шаг заставит украинские власти наконец прекратить экономические связи с Россией.

"К сожалению, сейчас украинское правительство недостаточно работает над тем, чтобы прекратить экономические отношения с Россией, а эти санкции могут поспособствовать тому, что у нас будет меньше экономических связей со страной-агрессором. В целях национальной безопасности это даже к лучшему. Ибо странное дело получается – здесь мы торгуем, а здесь мы стреляем друг в друга. Это ненормально", – считает он.

Ранее СНБО одобрил новые санкции против России. Ограничительные меры связаны с инцидентом в Керченском проливе.

Напомним, 25 декабря правительство России опубликовало обновленный санкционный список, в который вошли 567 человек и 75 организаций Украины (ранее было 322 и 68 соответственно).

Накануне российский премьер Дмитрий Медведев раскрыл детали российских санкций против Украины. Он тогда заявлял, что в списки физических лиц Украины, попадающих под российские санкции, могут включить сотни людей.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что контрсанкции в отношении Украины не затронут рядовых украинцев.

Напомним, прошлые санкции Россия ввела 1 ноября. Тогда под российские санкции попали 322 украинца и 68 компаний. В частности, под санкции попали "Укрспирт", "Нибулон", Fozzy Group, "ДнепрАзот".

Россия также ввела ограничительные меры против народного депутата, сына президента Украины Петра Порошенко — Алексея, командира Украинской добровольческой армии, нардепа, бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша и ряда чиновников — главы МВД Арсена Авакова, генпрокурора Юрия Луценко, секретаря СНБО Александра Турчинова, министра инфраструктуры Владимира Омеляна

Президент Петр Порошенко не попал под ограничительные меры. Дмитрий Песков объяснил отсутствие Порошенко в санкционном списке Кремля.