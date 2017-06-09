В Донецке сотни энергетиков лишатся работы, а в Макеевке и Горловке грозят бунтом горняки

В оккупированном боевиками ДНР и российскими военными Донецке из-за отсутствия финансирования запланировано сокращение около 600 работников структурного подразделения "Донецкгортеплосеть" "ГП "Донбасстеплоэнерго".

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, волна сокращений ожидается уже с завтрашнего дня — с 10 июня.

Кроме того, среди населения временно оккупированной территории Донецкой области растут протестные настроения, связанные с фактическим прекращением работы основных угольных предприятий в результате "национализации". С учетом потери рынка сбыта (подконтрольная Украине территория), решение данной проблемы в ближайшей перспективе не представляется возможным.

В связи с этим в среде шахтеров, находящихся в неоплачиваемых отпусках, все более активно обсуждается вопрос организации массовых акций протеста в защиту своих прав (Донецк, Макеевка, Енакиево, Горловка). Также фиксируются задержки заработной платы на работающих предприятиях и выплаты пенсий, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, неделей ранее "Главред" сообщал, что в Донецке горняки массово увольняются, а в Макеевке — бунтуют и требуют зарплату.