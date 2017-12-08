Изменение Налогового кодекса ударит по "челнокам"

После изменения Налогового кодекса нынешние правила беспошлинного ввоза товаров в ручном или сопровождаемом багаже суммой до 500 евро (в аэропортах — до тысячи евро) и весом до 50 кг будут действовать для тех, кто отсутствовал в Украине больше суток и въезжает в страну не чаще одного раза на протяжении 72 часов, что отразится на бизнесе "челноков".

При более частом въезде без налогов можно будет ввезти товары на сумму только до 50 евро, пишет Интерфакс-Украина.

Ранее без уплаты налогов товары стоимостью до 500 евро и весом до 50 кг можно было ввозить раз в сутки, не пребывая за рубежом на протяжении 24 часов, на чем строится бизнес многих "челноков".

Рада также ввела ограничения на безналоговые пересылки товаров физическим лицам в международных почтовых и экспресс-отправлениях: теперь их может быть максимум три на протяжении одного календарного месяца суммарной фактурной стоимостью до 150 евро, тогда как начиная с четвертой посылки они будут облагаться налогом, пошлиной и акцизом.

Напомним, Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс Украины, за соответствующий закон проголосовали 252 народных депутата. В частности, документом предусмотрено, что электромобили подешевеют, а сигареты — подорожают.