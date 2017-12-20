Немного за 30. В Минфине озвучили пессимистический прогноз насчет курса доллара

Аналитики Министерства финансов Украины полагают, что курс гривни, заложенный в бюджет на 2018 год, а именно - 30,1 гривны за доллар, полностью реалистичен.

С таким заявлением выступил глава ведомства Александр Данилюк, сообщает агентство "Укринформ".

"Когда мы планировали бюджет, то ориентировались имено на такой курс гривны (30,1 грн за доллар - ред.). Полагаем, что курс гривни на следующий год является реалистичным, и у нас нет никаких оснований считать, что это неправильный курс", - сказал чиновник.

Напомним, ранее в Минфине Украины рассказали о планах на деньги МВФ в 2018 году.