Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

Украинские войска отражают атаки врага и останавливают его продвижение на нескольких направлениях фронта.

ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят потери

Генштаб: фронт контролируемый, продолжаются локальные бои

Отбиты штурмы на нескольких направлениях, продолжаются столкновения

Оккупанты продолжают активные обстрелы и наступательные действия на разных участках фронта, однако украинские войска успешно отражают атаки, нанося противнику значительные потери. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Фейсбуке по состоянию на 22:00 9 ноября.

"С начала суток 9 ноября произошло 248 боевых столкновений. Украинские военные уверенно сдерживают попытки врага прорваться вглубь территории страны, нанося ему значительные потери огневыми ударами", - отмечают в Генштабе.

За сутки российские войска совершили 27 авиаударов и сбросили 81 управляемую авиабомбу, применили 1423 дрона-камикадзе и провели 2681 обстрел позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.

Ситуация на направлении

На Южно-Слобожанском направлении враг предпринял 23 попытки наступления, в частности в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и Двуречанского. Четыре боестолкновения там еще продолжаются.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 20 штурмовых действий в районах Боровской Андреевки, Твердохлебового, Редкодуба, Дерилово, Новоселовки, Торского и в направлениях Красного Става, Ставок, Коровиного Яра, Дробышево.

Активные бои продолжаются на Покровском направлении

"С начала суток противник 87 раз атаковал в районах Шахового, Никаноровки, Белицкого, Затишка, Красного Лимана, Родинского, Зеленого, Даченского, Лысовки, Новониколаевки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филиала, Дачного и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровного и Новопавловки. Сегодня на этом направлении обезврежено 75 оккупантов", - сообщают в Генштабе.

Покровск / Инфографика: Главред

На других фронтовых направлениях украинские войска отбили атаки противника, остановили его продвижение и нанесли потери.

Экспертная оценка стратегического значения Покровска

По оценке научного сотрудника Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Кремль прилагает все усилия, чтобы захватить Покровск. По мнению эксперта, это должно продемонстрировать Дональду Трампу "неспособность" Украины сдерживать российское наступление.

Белесков отмечает, что в сознании Путина захват города должен стать аргументом в пользу "неизбежности" победы России.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий, об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в эфире телемарафона "ТСН. Тиждень".

Кроме того, российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и прорваться в Днепропетровск. Сейчас есть серьезная угроза для этого региона, ведь враг уже имеет тактический успех. Об этом заявил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью Radio NV.

Напомним, что как сообщают аналитики DeepState, оккупанты активно затягивают экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, а также являются большим препятствием для продвижений украинских военных и прокладке в целом любой логистики.

