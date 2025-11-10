Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

Руслан Иваненко
10 ноября 2025, 02:10
112
Украинские войска отражают атаки врага и останавливают его продвижение на нескольких направлениях фронта.
ВСУ, Фронт, Война
Силы обороны останавливают штурмовые действия врага на Лиманском, Покровском и Южно-Слобожанском направлениях / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

О главном:

  • ВСУ сдерживают продвижение врага и наносят потери
  • Генштаб: фронт контролируемый, продолжаются локальные бои
  • Отбиты штурмы на нескольких направлениях, продолжаются столкновения

Оккупанты продолжают активные обстрелы и наступательные действия на разных участках фронта, однако украинские войска успешно отражают атаки, нанося противнику значительные потери. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ на Фейсбуке по состоянию на 22:00 9 ноября.

"С начала суток 9 ноября произошло 248 боевых столкновений. Украинские военные уверенно сдерживают попытки врага прорваться вглубь территории страны, нанося ему значительные потери огневыми ударами", - отмечают в Генштабе.

видео дня

За сутки российские войска совершили 27 авиаударов и сбросили 81 управляемую авиабомбу, применили 1423 дрона-камикадзе и провели 2681 обстрел позиций украинских войск и мирных населенных пунктов.

Ситуация на направлении

На Южно-Слобожанском направлении враг предпринял 23 попытки наступления, в частности в районах Волчанска, Синельниково, Тихого, Каменки, Бологовки и Двуречанского. Четыре боестолкновения там еще продолжаются.

На Лиманском направлении украинские военные отбили 20 штурмовых действий в районах Боровской Андреевки, Твердохлебового, Редкодуба, Дерилово, Новоселовки, Торского и в направлениях Красного Става, Ставок, Коровиного Яра, Дробышево.

Активные бои продолжаются на Покровском направлении

"С начала суток противник 87 раз атаковал в районах Шахового, Никаноровки, Белицкого, Затишка, Красного Лимана, Родинского, Зеленого, Даченского, Лысовки, Новониколаевки, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Филиала, Дачного и в направлениях Нового Шахового, Софиевки, Ровного и Новопавловки. Сегодня на этом направлении обезврежено 75 оккупантов", - сообщают в Генштабе.

Покровск Инфографика
Покровск / Инфографика: Главред

На других фронтовых направлениях украинские войска отбили атаки противника, остановили его продвижение и нанесли потери.

Экспертная оценка стратегического значения Покровска

По оценке научного сотрудника Национального института стратегических исследований Николая Белескова, Кремль прилагает все усилия, чтобы захватить Покровск. По мнению эксперта, это должно продемонстрировать Дональду Трампу "неспособность" Украины сдерживать российское наступление.

Белесков отмечает, что в сознании Путина захват города должен стать аргументом в пользу "неизбежности" победы России.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, интенсивность боев в Покровске действительно уменьшилась, но это не значит, что россияне отказались от планов оккупировать город. Украинское командование имеет планы на случаи тех или иных вариантов развития событий, об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский в эфире телемарафона "ТСН. Тиждень".

Кроме того, российские оккупанты пытаются полностью захватить Донецкую область и прорваться в Днепропетровск. Сейчас есть серьезная угроза для этого региона, ведь враг уже имеет тактический успех. Об этом заявил командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов в интервью Radio NV.

Напомним, что как сообщают аналитики DeepState, оккупанты активно затягивают экипажи своих пилотов, которые помогают пехоте, а также являются большим препятствием для продвижений украинских военных и прокладке в целом любой логистики.

Читайте также:

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины - главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Генштаб ВСУ новости Украины Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

02:10Фронт
"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

00:12Война
ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:59Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп Таро на неделю с 10 по 16 ноября: Овнам - трудности, Водолеям нужно отступить

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября: Весам нужна помощь, Львам - прорыв

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Гороскоп на завтра 10 ноября: Весам - неожиданность, Скорпионам - успех

Последние новости

02:10

Враг активизировал попытки прорыва: Генштаб рассказал о ходе боев на фронте

01:30

80-летняя Хелен Миррен станет почетной лауреаткой Золотого глобуса

01:00

Медленнее не всегда экономно: на какой скорості авто реально экономит топливо

00:12

"Путин находится в тупике": Зеленский рассказал о возможной угрозе Европе

09 ноября, воскресенье
23:50

Кто "слил" место сбора военных на Днепропетровщине: Сырский озвучил вероятную версию

Россияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭСРоссияне не самоубийцы, им нужна целостная станция: Ольга Кошарная - об угрозах Кремля аварией на ЗАЭС
23:37

У 51-летнего Сергея Реброва появился еще один ребенок - детали

22:59

ВСУ готовят планы "Б" и "В": Сырский рассказал о ситуации в Покровске

22:52

"Возраст и болезни": умерла старейшая роженица Украины Валентина Подвербная

22:48

Как обменять старые доллары в Украине и что делать, если их отказываются принимать

Реклама
22:10

Положите это на картофель: простой способ сохранить овощ на балконе до весныВидео

21:36

Почему в смартфонах iPhone и Samsung слабые батареи: ответ удивил экспертов

21:33

Оккупанты увеличили свою ударную силу за счет баллистики - Зеленский

21:20

Загадочный "крик из бездны": что ученые услышали в самом страшном месте океана

20:55

Оставаться опасно: в двух областях Украины объявляют обязательную эвакуацию

20:46

Под покровом ночи: кого на самом деле можно встретить в украинской дикой природе

20:18

Не только мощнее: в СМИ раскрыли главное преимущество ракеты Фламинго над Tomahawk

20:14

Прописка не означает собственность: почему вас могут выписать без суда

19:47

"Я так рада": Светлана Лобода заговорила о возвращении в Украину

19:44

Когда возобновят работу ТЭС "Центрэнерго" после атаки РФ: что говорят в Кабмине

19:35

Военный министр Трампа уже видит на горизонте ужасные тени 1939 годамнение

Реклама
19:05

Впереди открывается светлый путь: три знака зодиака наконец-то отпустят прошлое

18:58

Миф об "общих корнях": что Россия умалчивает о Киевской Руси

18:53

Динамо и Шахтер оштрафовали на кругленькую сумму: известна причина и вердикт

18:52

До 16 часов без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 10 ноября

18:35

Загадка 90-х: откуда взялись металлические пластины "Ш" во дворах и куда исчезлиВидео

18:28

Оккупанты повредили первую в Украине крупную ТЭС на биомассе - соучредительФото

18:26

Плата за доставку газа в Украине: существует ли льгота для пенсионеров

18:01

"Заснул" во время обращения: в Белом доме сделали заявление о "болезни" Трампа

17:48

"Не мог просто забыть": Андриенко вспомнил детство и заговорил о верности себе

17:28

Банки не будут работать: сколько наличных стоит подготовить украинцам на случай блэкаута

17:26

Волна поддержки исчерпана: в Польше растет враждебность к украинцам – СМИ

16:26

Блэкауты ударят по кошелькам украинцев: какой привычный продукт может стать роскошью

16:17

Почему кот не спит ночью – настоящая причина удивит многихВидео

15:52

Как сказать по-украински "строить глазки": точный перевод знают единицыВидео

15:40

Украина ввела санкции против посланника Путина и экс-главы КСУ

15:21

Почему 10 ноября нельзя ругаться и ссориться: какой церковный праздник

15:02

США остановили поставки американского оружия для Украины - какая причина

14:56

"Они не отказались": названы реальные планы РФ по Запорожской АЭС

14:37

Россия изменила тактику ударов по энергетике - в каких областях ситуация хуже всего

14:22

"Тесть всей Европы" и братоубийца: правда о Ярославе Мудром

Реклама
14:08

Интересный тест на IQ: нужно найти три отличия на фото за 31 секунду

13:49

"За счет России": может ли Китай "кинуть" Путина из-за давления США

13:30

Главный продукт украинцев подорожает: когда цена пересечет психологическую черту

13:27

Финансовый гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

13:20

Исчезнет первой со стола: рецепт оригинальной закуски за 5 минут

12:53

США дали тайное обещание россиянам по Украине - Лавров сделал циничное заявление

12:42

Проедут 600 000 километров без ремонта: механик назвал самые надежные авто

12:41

Умер Заслуженный тренер Украины по вольной борьбе Игорь Барна

12:38

Как будет действовать Путин после возможного захвата Покровска: есть 2 сценария

12:27

Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 ноября

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять