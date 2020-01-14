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Как легко проснуться утром: топ-5 упражнений для бодрости

14 января 2020, 06:01

Для выполнения этого комплекса упражнений понадобится всего лишь 5 минут, а заряд бодрости гарантирован на весь день.

Диетолог Екатерина Медушкина
Диетолог Екатерина Медушкина / Фото instagram

Просыпаться по утрам – дело нелегкое, особенно в холодное время года, когда за окном мало солнца и пейзажи не радуют из-за своей унылости. Диетолог и эксперт по правильному питанию Екатерина Медушкина, которая ранее рассказала, чем полезна растяжка тела и посоветовала растяжку для начинающих в домашних условиях, показала несколько упражнений для того, чтобы разбудить свое тело по утрам.

По ее словам, всего несколько несложных упражнений обеспечат заряд бодрости и всплеск дофамина. Этот гормон, кроме удовольствия, отвечает еще и за формирование мотивации и подкрепление поведения.  Для выполнения этого комплекса упражнений понадобится всего лишь 5 минут.

Как разбудить свое тело утром: упражнение №1

Стоим на правой ноге, левой стопой упираемся во внутреннюю поверхность правого бедра, руки поднимаем над головой, складываем ладони и стоим, сохраняя равновесие. Упражнение выполняется по времени столько, сколько у вас получится. Потом меняем ногу.

Фото instagram.com/katya_medushkina

Как разбудить свое тело утром: упражнение №2

Ноги широко расставлены, носки развернуты в стороны. Ноги сгибаем в коленях и садимся в позу богини. Руки подняты до параллели с полом и согнуты вверх на 90 градусов. Чтобы снять лишнюю нагрузку с колен, ноги раздвиньте пошире. В этой позе нужно продержаться одну минуту.

Фото instagram.com/katya_medushkina

Как разбудить свое тело утром: упражнение №3

Ноги широко расставлены. Левая стопа стоит прямо, правую разворачиваем на 90 градусов. Скользим правой рукой вниз по ноге как можно ниже, ноги не сгибаем. Левую руку поднимаем вверх. Немного разворачиваем корпус и смотрим в потолок. Потом меняем положение на противоположное.

Фото instagram.com/katya_medushkina

Как разбудить свое тело утром: упражнение №4

Опускаемся аккуратно на одно колено, правая нога стоит впереди, левое колено отодвигаем максимально назад. Руки поднимаем над собой, сложив ладони. "Проваливаемся" бедрами вниз, растягивая переднюю поверхность бедра. Спина прямая, плечи отведены назад. Стоим, сколько получится, потом меняем ноги.

Фото instagram.com/katya_medushkina

Как разбудить сое тело утром: упражнение №5

Принимаем положение стоя, между стопами должно быть примерно 20 см, руки нужно вытянуть вперед. Садимся как будто на стул, до параллели бедер с полом. Колени не сводим, спина прямая. Дыхание не задерживаем. Стараемся удержаться в этом положении одну минуту.

Фото instagram.com/katya_medushkina

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Напомним, ранее Екатерина Медушкина показала комплекс упражнений, которые помогут подтянуть живот так, чтобы вместо ненавистного "желе" появились заветные "кубики". Кроме того, эксперт показала супер жиросжигающие упражнения

Не откладывайте на завтра, сделайте прямо сейчас! ⠀ Давайте дадим себе повод для гордости и сделаем шаг навстречу к своему сильному и здоровому телу. ⠀ Вам не нужно каких-то специальных условий, просто встаньте и сделайте кусочек тренировки из проекта "Обновление" вместе со мной. Да, прямо сейчас, это всего 5 минут. ⠀ Вот увидите, вы сможете и вам понравится! ❤️ ⠀ 1️⃣Стоим на правой ноге, левой стопой упираемся во внутреннюю поверхность правого бедра, руки поднимаем над головой, складываем ладони и стоим, сохраняя равновесие, сколько получится. Потом меняем ногу. ⠀ 2️⃣Ноги широко расставлены, носки развернуты в стороны. Ноги сгибаем в коленях и садимся в позу богини. Руки подняты до параллели с полом и согнуты вверх на 90 градусов. Чтобы снять лишнюю нагрузку с колен, ноги раздвиньте пошире. Стараемся продержаться в этой позе одну минуту. ⠀ 3️⃣Ноги широко расставлены. Левая стопа стоит прямо, правую разворачиваем на 90*. Скользим правой рукой вниз по ноге как можно ниже, ноги не сгибаем. Левую руку поднимаем вверх. Немного разворачиваем корпус и смотрим в потолок. Потом меняем положение на противоположное. ⠀ 4️⃣Опускаемся аккуратно на одно колено, правая нога стоит впереди, левое колено отодвигаем максимально назад. Руки поднимаем над собой, сложив ладони. "Проваливаемся" бедрами вниз, растягивая переднюю поверхность бедра. Спина прямая, плечи отведены назад. Стоим сколько получится и меняем ноги. ⠀ 5️⃣Принимаем положение стоя, между стопами примерно 20 см, руки вытянули вперед. Садимся как-будто на стул, до параллели бедер с полом. Колени не сводим, спина прямая. Дыхание не задерживаем. Стараемся удержаться в этом положении одну минуту. ⠀ Как ощущения? Всего несколько несложных движения - а какой заряд бодрости и всплеск дофамина! )) Этот гормон, кстати, кроме удовольствия, отвечает за формирование мотивации и подкрепление поведения. Чувствуете удовлетворение и гордость - организм захочет повторить то, что приводит к таким ощущениям. ⠀ Кто выполнил мою короткую тренировку? Пишите в комментариях "Я сделала, горжусь собой!". И делитесь, какие ещё поводы для гордости были у вас сегодня? ⠀ #обновление_с_медушкиной #КатяМедушкина_упражнения

Публикация от ??‍♀️ХУДЕЮТ ДАЖЕ НЕХУДЕЮЩИЕ (@katya_medushkina)

управление фитнес диетолог новости Украины Екатерина Медушкина
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