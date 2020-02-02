Стиснет голову и мысли: как помочь себе при магнитных бурях 3-5 февраля

Зубодробильные магнитные бури 3-5 февраля 2020 – как пережить / 1zoom.ru

Февраль практически сразу начинается с метеоударов. Первые магнитные бури в феврале 2020 подкосят украинцев уже 3-5 числа. То есть первая же рабочая неделя начнется далеко не весело.

Мало того, что понедельник – день тяжелый, так на этот раз проблем добавит еще и начало февральских магнитных бурь. С 3 по 5 февраля Землю ждут магнитные возмущения в 3 балла. Это не очень много – но зато долго, да еще и на фоне смены погоды синоптической. Так что метеозависимым людям хватит и столь малой геомагнитной нагрузки на сосуды и нервную систему.

Читайте такжеКардиологи озвучили новые нормы артериального давленияДля многих из тех, кто не кутил в воскресенье, понедельник все равно начнется с головной боли. Магнитная буря 3 февраля 2020 принесет с собой бессонницу, мигрени и головокружения.

Во вторник магнитная 4 февраля 2020 добавит к этим симптомам раздражительность, сонливость и скачки давления.

Магнитная буря 5 февраля 2020 отполирует все это упадком сил и общей слабостью.

Поэтому стоит выспаться и запастись нужными лекарствами заранее. От походов на кардиотренировки отказаться (лучше сходить на йогу или в бассейн), а вот свежим воздухом стараться дышать почаще. Не переедать, не злоупотреблять горячительными напитками (алкоголем имеется в виду, вот чаем, особенно травяным – очень даже стоит) и поменьше нервничать.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.