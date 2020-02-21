Эксперт показала "убойную" тренировку для ягодиц и ног

Екатерина Медушкина / Фото instagram.com/katya_medushkina

Диетолог и эксперт по коррекции веса Екатерина Медушкина, которая ранее рассказала, чем можно заменить спортивный инвентарь при домашних тренировках, показала супер эффективную тренировку для "прожигания низа".

Даная тренировка на ягодицы и ноги поможет подсушить тело и сформировать красивый рельеф.

"Ее особенность в том, что с каждым новым подходом рабочий вес мы будем снижать, а количество повторений, наоборот, увеличивать", - написала Екатерина Медушкина в Инстаграм.

По словам эксперта, если на последних повторениях будет тяжело выполнить заданное количество, в таком случае можно уменьшить амплитуду движения, но ни в коем случае нельзя менять технику.

Тренировка на ягодицы подразумевает использование гантелей разного веса - 1, 2 и 4 кг (можно использовать 1,5 л бутылки, постепенно наполняя их водой). Также понадобится коврик и вода.

Тренировка на ягодицы и ноги дома

Упражнение 1 - Диагональный выпад

Берем в руки гантели. Ставим ноги на ширине плеч. Следим, чтобы лопатки были сведены, плечи опущены, живот втянут.

Отводим ногу назад по диагонали, приседая в "реверансе", а затем возвращаем в исходное положение.

1 подход - 12 повторений

2 подход - 15-17 повторений

3 подход - 17-20 повторений

Упражнение 2 - Мертвая тяга

Берем гантели потяжелее (можно заменить на 1,5 л бутылки с водой). Ноги стоят узко, колени слегка согнуты, таз отведен назад, живот втянут, лопатки сведены.

Делаем наклон корпуса вперед, гантели держим перед собой. Следим, чтобы спина сохраняла прямую линию. При опускании корпуса таз отводим назад, а поднимаемся за счёт сокращения ягодиц.

1 подход - 20 повторений

2 подход - 30 повторений

3 подход - 40 повторений

Упражнение 3 - Ягодичный мостик со сведением коленей

Ложимся на коврик на спину, ноги ставим на ширине плеч, руки вытягиваем вдоль тела. Поднимаем таз вверх, на подъеме сводим колени вместе.

Для усиления нагрузки на низ живота можно положить гантель или "блинчик" и придерживать руками.

1 подход - 25 повторений

2 подход - 35 повторений

3 подход - 45 повторений

Катя Медушкина советует: если остаются силы, можно делать до пять подходов в той же прогрессии. Для максимального эффекта тренировку следует выполнять регулярно.

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Напомним, ранее эксперт по правильному питанию Ирина Кайданович также показала эффективную тренировку на ягодицы, которую легко можно сделать в домашних условиях. При этом для выполнения упражнений понадобится лишь резинка для фитнеса.