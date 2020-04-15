Сало лечит болезни и добавляет ума - ученые

Сало лечит болезни / Instagram

Украинцы считают сало своим национальным, и можно даже сказать, стратегическим продуктом. У каждой семьи свои рецепты приготовления сала: одни любят сырое сало, другие – копченое, а третьи – соленое, с перцем или без, тонкое или толстое.

Сало обычно подают к борщу, при этом в комплекте идет чеснок или лук. Люди даже говорят о том, что такая кулинарная композиция обладает целебные свойствами.

И, как оказывается, люди не ошиблись в своих предположениях.

Ученые рассказали, что сало лечит. В институте здоровья Дрездена диетологи определили несколько полезных и лечебных свойств сала.

Оказалось, что сырое сало богато витаминами А, Е и D, которые помогают поддерживать здоровье в норме. Врачи говорят, что несколько ломтиков сала, съеденные за обедом, помогают организму выгнать "плохой" холестерин, очищая кровеносные сосуды изнутри.

Сало отлично влияет на желчные протоки. Врачи говорят, что желчь можно вывести из организма в течении дня. При этом сало желательно употреблять каждый второй день – в таком случае вы получите и результативное очищение печени.

Кроме того, те, кто едят сало, умнее. Ученые выяснили, что салоеды улучшают свои умственные способности. Невероятно, но факт: сало влияет на человеческий мозг, как шоколад.

Допустимая доза сала – 50 г в день.

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