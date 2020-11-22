Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз

В борьбе с COVID-19 человечество получит опыт противостояния вирусам - Билл Гейтс / Medialeaks

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 значительным образом изменит подход к ведению бизнеса и работы. И даже после того как человечество преодолеет глобальную эпидемию, мир еще долго не сможет вернуться к прежней жизни. Планету ждут семь глобальных изменений, которые отразятся на бизнесе и организации рабочего процесса.

Об этом заявил американский бизнесмен, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, семь прогнозных тезисов которого о мировых изменениях после COVID-19 были опубликованы изданием Inc.

Удаленные рабочие встречи

По мнению предпринимателя, рабочие и личные встречи будут чаще проходить в удаленном виртуальном режиме. Это станет нормой.

Интенсивное развитие программного обеспечения

Появится все больше программ для общения в режиме онлайн, которые позволят усовершенствовать удаленную коммуникацию.

Работы в офисе станет меньше

Люди станут меньше рабочего времени проводить в офисах. Компании будут делить между собой офисы.

Миграция в крупные города снизится

Поскольку на дистанционной основе можно работать из любой точки земного шара, люди больше не будут стремиться переезжать в крупные города.

Общения с коллегами станет меньше

Гейтс прогнозирует изменения системы социальных связей. Люди перестают ездить в офисы и общения с коллегами становится все меньше. Вместо этого они смогут акцентировать свое внимание на общении с друзьями, семьей и знакомыми по интересам.Читайте такжеБилла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавируса

Мир еще долго не вернется к прежней жизни

Как полагает Билл Гейтс, появление вакцины сразу не поможет избавиться от вируса. Очаги болезни по-прежнему будут проявляться. Справиться с COVID-19 удастся только тогда, когда коронавирус удастся взять под контроль, а вакцина станет общедоступной.

Следующая пандемия уже не будет такой страшной

Несмотря на кошмар пандемии COVID-19, Гейтс выразил надежду, что в случае другое эпидемии человечество будет уже подготовлено, так как появился опыт борьбы с вирусом.

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