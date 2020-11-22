Как пандемия COVID-19 изменит мир: Билл Гейтс сделал прогноз

После победы над коронавирусом мир еще долго не сможет жить по прежним правилам, утверждает Билл Гейтс.
Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 значительным образом изменит подход к ведению бизнеса и работы. И даже после того как человечество преодолеет глобальную эпидемию, мир еще долго не сможет вернуться к прежней жизни. Планету ждут семь глобальных изменений, которые отразятся на бизнесе и организации рабочего процесса.
Об этом заявил американский бизнесмен, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, семь прогнозных тезисов которого о мировых изменениях после COVID-19 были опубликованы изданием Inc.
Удаленные рабочие встречи
По мнению предпринимателя, рабочие и личные встречи будут чаще проходить в удаленном виртуальном режиме. Это станет нормой.
Интенсивное развитие программного обеспечения
Появится все больше программ для общения в режиме онлайн, которые позволят усовершенствовать удаленную коммуникацию.
Работы в офисе станет меньше
Люди станут меньше рабочего времени проводить в офисах. Компании будут делить между собой офисы.
Миграция в крупные города снизится
Поскольку на дистанционной основе можно работать из любой точки земного шара, люди больше не будут стремиться переезжать в крупные города.
Общения с коллегами станет меньше
Гейтс прогнозирует изменения системы социальных связей. Люди перестают ездить в офисы и общения с коллегами становится все меньше. Вместо этого они смогут акцентировать свое внимание на общении с друзьями, семьей и знакомыми по интересам.Читайте такжеБилла Гейтса обвиняют в создании и распространении коронавируса
Мир еще долго не вернется к прежней жизни
Как полагает Билл Гейтс, появление вакцины сразу не поможет избавиться от вируса. Очаги болезни по-прежнему будут проявляться. Справиться с COVID-19 удастся только тогда, когда коронавирус удастся взять под контроль, а вакцина станет общедоступной.
Следующая пандемия уже не будет такой страшной
Несмотря на кошмар пандемии COVID-19, Гейтс выразил надежду, что в случае другое эпидемии человечество будет уже подготовлено, так как появился опыт борьбы с вирусом.
Билл Гейтс COVID-19 новости
- В сентябре Билл Гейтс заявлял, что если борьба с коронавирусом будет успешной, ситуация с пандемией нормализуется к лету 2021 года и станет оптимальной к следующей зиме. Об окончании пандемии COVID-19, как полагает бизнесмен, можно будет говорить в 2022 году.
- В октябре Билл Гейтс предупредил о возможном ухудшении эпидемиологической ситуации. По его мнению, в холодную пору года люди больше времени находятся в помещениях, где создается оптимальная среда для передачи вируса.