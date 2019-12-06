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Не поминать даже имя: астролог посоветовал Зеленскому, как жить с Тимошенко

6 декабря 2019, 05:04

Влад Росс объяснил, почему Зеленскому нельзя поминать всуе имя Тимошенко.

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко
Астролог рассказал о совместимости Тимошенко и Зеленского / Turbo News

Лидеру партии Батькивщина Юлии Тимошенко при президентстве Владимира Зеленского не видать никаких важных государственных постов, а партнерство Зеленского и Тимошенко невозможно в принципе. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

По его словам, "средняя карта" Владимира Зеленского и Юлии Тимошенко, то есть средняя дата между их днями рождения – 27 июня 1969 года.

"Их средняя карта говорит о том, что партнерами Зеленский и Тимошенко быть не могут. Луна в соединении с Марсом и Нептуном означает фанатичное неприятие друг друга. Если раньше Тимошенко не показывала своего отношения к Зеленскому, то сейчас, после недавней их ссоры в Фейсбуке, высказала все. Тимошенко нужен был повод, чтобы громко уйти в оппозицию к власти. Закон о земле – это как раз то, что было ей нужно", – отметил Влад Росс.

Читайте также"Первая победа Зеленского над Путиным": астролог оценил дату встречи нормандской четверкиПри этом астролог предостерег, что в перепалках с Юлией Владимировной проигрывать с большей вероятностью будет как раз Зеленский, потому лучше не затеивать Фейсбук-скандалов.

"Я бы рекомендовал Зеленскому обходиться с Тимошенко так, как Путин – с Навальным, то есть просто не говорить о ней, не произносить ее имени. В древности существовал такой магический обряд – "стирание": человек фактически "исчезал", "стирался" из жизни, поскольку никто нигде и никогда о нем не упоминал, будто его вовсе не существует. Приблизительно так действует российская власть в отношении Навального – его игнорируют, Путин ни словом его не упоминает, а на центральных российских каналах запрещено упоминать фамилию Навального. Точно так же должен действовать Зеленский в отношении Тимошенко – никогда не поминать имя Тимошенко всуе", – считает Росс.

Ведь, по мнению астролога, любой скандал играет на руку Тимошенко.

"Соответственно, чем больше внимания на нее будет обращать Зеленский, тем больше он будет подрывать собственную власть, и тем сильнее будет становиться Тимошенко. Я бы вообще советовал Зеленскому запретить любые сатирические выпады против нее", – подчеркнул Влад Росс.

Астролог уверен, что говорить о какой-либо дружественной коалиции или сотрудничестве Зеленского и Тимошенко не приходится.

"Даже когда политологи говорили, что Тимошенко будет премьером при Зеленском, я утверждал, что этого точно не будет. Точно так же Слуга народа и Батькивщина никогда не составят коалицию. Зеленский и Тимошенко полностью антагонистичны друг другу. Луна в соединении с Марсом и Нептуном всегда указывает на фанатичное неприятие друг друга, на непримиримых врагов, способных едва ли не на обезглавливание друг друга", – отметил Росс.

Читайте такжеРаковая опухоль и траур: астролог сделал пугающий прогноз для ТимошенкоКроме того, Влад Росс обратил внимание на то, что Юлия Владимировна уже сменила прическу на "революционную".

"Тимошенко уже преобразилось – у нее снова появилась "революционная" коса. Это значит, она уже настроилась жестко противостоять власти, настроилась воинственно и революционно. А нам не нужно забывать, что Юлия Владимировна (конечно, не без помощи других) сносила всех президентов. Потому Зеленский должен осознавать риски для себя, дабы не стать следующим", – подчеркнул астролог.

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