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20.02.2020 и 22.02.2020: чем опасны "красивые" даты и что нельзя делать

19 февраля 2020, 06:04

Влад Росс предупредил о проблемах, с которыми столкнется семья, если люди решат вступить в брак в один из этих дней.

гороскоп, планеты, астрология
Астролог рассказал, что принесут даты 20.02.2020 и 22.02.2020

В феврале нас ждут "красивые" даты – со скоплением двоек и нулей: 20.02.2020 и 22.02.2020. Многие рассчитывают, что эти даты будут не только красивыми, но и счастливыми. Однако это совершенно не так. Об этом в комментарии Главреду заявил астролог Влад Росс.

Росс напомнил, что известная предсказательница Ванга предупреждала, что именно в день с большим количеством двоек случится глобальная катастрофа.

"Ванга склонялась к тому, что с большей вероятностью эта катастрофа будет в виде какой-то болезни, эпидемии или в виде атаки астероида, который может упасть на Землю. Как видим, сценарий с болезнью уже проигрывается с китайским коронавирусом, и остается только надеяться, что пандемию удастся предотвратить", – уточнил астролог.

Если говорить о положении планет на небе в эти дни, то, по словам Влада Росса, 20 февраля Луна будет в соединении с Сатурном и Плутоном, а 22-го – разойдется с ними, после чего останется "ущербная Луна", и будет, так называемый, "сатанинский" лунный день.

Читайте такжеВластелины славы и удачи: астролог рассказала, кого ждет фантастическое везение в феврале"Все это крайне неблагоприятно. Плюс – Марс будет с заходящим узлом, что всегда связано с какими-то катаклизмами, падениями метеоритов и тому подобным. Поэтому период с 20 по 22 февраля я могу назвать самыми неблагоприятными датами в 2020 году, самым негативным периодом. В это время будут складываться кармические негативные ситуации. Могут быть мощные землетрясения, извержения вулканов, цунами", – предупредил астролог.

Однако, как поспешил заверить Росс, уже в феврале Сатурн и Плутон начнут расходиться, а потому в марте техногенных катастроф не будет.

Как известно, много кто любит на такие даты назначать важные события, например, свадьбы. Однако Влад Росс настоятельно рекомендует не делать этого.

"Худшей даты, чем 22.02.2020, не придумаешь. Это будет "сатанинский" лунный день, а символ брака – Венера – будет в жестком квадрате к Сатурну и Плутону, символам смерти и разрушения. Потому, заключив брак в этот день, очень велик риск вскоре остаться в одиночестве или овдоветь", – охарактеризовал астролог одну из дат.

Читайте такжеУдача и признание: астролог назвала триумфаторов февраляНе лучше в этом плане и дата – 20 февраля.

"Луна, символ семейной жизни, будет в точнейшем соединении с Сатурном и Плутоном, что обещает огромные препятствия, которые придется преодолевать семье, которая будет создана в этот день. Причем несчастья и неприятности у этой семьи могут быть самого разного масштаба и содержания: могут попасться плохие соседи, которые будут постоянно заливать квартиру, жилище этой семьи будет становиться жертвой домушников, или ребенок может родиться с серьезными отклонениями", – объяснил Влад Росс.

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