Эксперт объяснил, почему песня Джамалы вызвала "бешенство ватки"

Песня украинской певицы Джамалы для "Евровидения" является демонстрацией сопротивления крымскотатарского народа и Украины агрессии России в Крыму, что, в свою очередь, может рассматриваться Кремлем как прямой вызов.

Об этом директор Центра исследования проблем гражданского общества, политолог Виталий Кулик сообщил во время чата на "Главреде".

В то же время он уточнил, что "этим и объясняется взрыв активности "ватных хомячков" в соцсетях — "бешенство ватки".

"Насчет запрета в украинском эфире российского медиапродукта, то считаю подобные шаги непродуктивными, с точки зрения реализации", — отметил эксперт.

По его словам, "идея хорошая, но исполнение будет ужасным". "Бороться с российским культурным продуктом можно, только вкладывая деньги в создание конкурентоспособного украинского продукта", — считает Кулик.

"Я не исключаю возможность ограничения трансляции российских программ и музыкальных художественных мероприятий, но за счет увеличения показов украинского продукта, то есть импортозамещения", — подчеркнул политолог.

Напомним, ранее незаконный "вице-премьер правительства" Крыма Руслан Бальбек назвал "пляской на костях" песню "1944" украинской певицы Джамалы (Сусана Джамаладинова) о депортации крымских татар для конкурса "Евровидение-2016".