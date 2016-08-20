Писатель о Путине — не герой, а авантюрист, и ведет себя, как загнанная в угол крыса

Последние эмоционально-истерические выпады президента РФ Владимира Путина в адрес Украины свидетельствуют о том, что он очень обеспокоен и ведет себя, как загнанная в угол крыса.

Об этом директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения, писатель Валентин Бадрак рассказал на чате в "Главреде".

"В романе "Восточная стратегия" я немало писал о Путине. Конечно, как размышления героя. И уже тогда (а книга была издана в 2011 году) устами героя было сказано, что Путин — не герой, а авантюрист. Его последние эмоции — это признаки того, что он очень обеспокоен и ведет себя уже почти, как крыса, которую загоняют в угол. Однако правда и в том, что крыса в углу опасна. Думаю, именно поэтому Запад отвечает так вяло и готов уступить украинским интересам, чтобы не почувствовать зубы этой крысы", — говорит писатель.

Комментируя вопрос, сбывается ли на практике сценарий, описанный в книге "Восточная стратегия", директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения заметил: "В определенной степени — да. Главная мысль "Восточной стратегии" — это то, что Кремль не отступится от идеи обуздать или разрушить Украину. Это происходило во времена, описанные в романе, — 2006-2010 годы. И так происходит сегодня".

"Для нас важно, если мы знаем, как будет действовать враг, мы наверняка сможем лучше подготовить себя. Враг будет довольно сильным, но не стоит питать иллюзий о его неуязвимости. В целом Путин является слабой личностью, просто ему удалось поймать момент для самоутверждения на фоне еще более слабых и безликих Обамы, Меркель, Олланда и других", — подчеркнул Валентин Бадрак.

Напомним, ранее Бадрак рассказал, что в 2007 году, когда писался роман "Восточная стратегия", Кремль создавал образ врага из украинцев, и сегодня 90% россиян убеждены, что украинцев надо "наказать".

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