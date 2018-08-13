5 самых полезных блюд украинской кухни

Самые распространенные ассоциации с украинской кухней / volshebnaya-eda.ru

Украинская кухня, как все мы знаем - все-таки она наша национальная - очень вкусная и питательная. Однако, кроме ощущения сытости, кое-какие блюда могут принести и очень большую пользу.

Пятое место - вареники с вишнями. Для всех, кто желает похудеть, рекомендуется ужинать именно этим блюдом. Но чтобы вареники были полезными,готовить их нужно из муки твердых сортов пшеницы, говорится в сюжете ТСН.

Сырники со сметаной, которые заняли четвертое место, прекрасно влияют на твердость костей. Главное - не переборщите.

Если у вас проблемы с легкими, дыхательными путями или суставами - ешьте холодец, он поможет справляться с этими проблемами. А еще блюдо, занявшее третье место рейтинга, прекрасно помогает восстановиться после травм.

Второе место - это звезда украинской кухни. Правильно - это борщ! Готовить его правильно могут не все. Вернее, не только лишь все, мало кто может приготовить его правильно - так, чтобы он был не только сытным, но и здоровым.

И первое место - самый важный национальный украинский продукт, практически символ Украины, стратегически важное сырье... нет, это не горилка. Это - сало. Сало помогает иммунитету, нервной системе, и вообще - у сала легион прекрасных особенностей.

Ранее был назван топ-5 продуктов, которые противопоказаны людям после 40 лет. Если не следить за питанием – можно с годами нажить себе немало проблем.