В Киеве научились делать маникюр-оберег от долгов и для привлечения любви

"Магический" маникюр с оберегами / Telegram-канал "Х**вый Киев"

В Киеве появились любопытные объявления: женщинам предлагается расписать ногти оберегами.

Мастер обещает, что такой маникюр поможет клиенткам не только спастись от долгов и потери денег, но и найти свою любовь или сохранить уже имеющуюся. При этом женщинам гарантируется не только любовь противоположного пола, но и их уважение.

На "магическое" объявление обратил внимание Telegram-канал "Х**вый Киев".

"Роспись ногтей оберегами со старинными и действенными заговорами, переданными по наследству", – обещает автор, перечисляя список услуг.

Объявление размещено в Соломенском районе столицы.

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