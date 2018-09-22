Неудачное пати. Британка после вечеринки очнулась с мертвой черепахой во влагалище

Черепаха / YouTube

Медики на острове Тенерифе обнаружили мертвую черепаху во влагалище женщины из Великобритании.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала El Dia. Согласно обнародованным данным, женщина обратилась к врачам и пожаловалась на сильную боль в гениталиях.

Медики очень были удивлены, найдя в ее влагалище мертвую черепаху. Именно она вызвала серьезную влагалищную инфекцию.

Британка, постоянно проживающая на Тенерифе, рассказала, что вечером в минувший четверг, 13 сентября, отправилась на вечеринку в компании соотечественников. После употребления алкоголя и купаний в голом виде, она внезапно начала ощущать боль и некий инородный предмет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что художница создала серию снимков своей вагиной.