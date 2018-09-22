Неудачное пати. Британка после вечеринки очнулась с мертвой черепахой во влагалище

Очередная невероятная история произошла на острове Тенерифе.
Медики на острове Тенерифе обнаружили мертвую черепаху во влагалище женщины из Великобритании.
Соответствующее сообщение опубликовали журналисты портала El Dia. Согласно обнародованным данным, женщина обратилась к врачам и пожаловалась на сильную боль в гениталиях.
Медики очень были удивлены, найдя в ее влагалище мертвую черепаху. Именно она вызвала серьезную влагалищную инфекцию.
Британка, постоянно проживающая на Тенерифе, рассказала, что вечером в минувший четверг, 13 сентября, отправилась на вечеринку в компании соотечественников. После употребления алкоголя и купаний в голом виде, она внезапно начала ощущать боль и некий инородный предмет.
Напомним, ранее сообщалось о том, что художница создала серию снимков своей вагиной.