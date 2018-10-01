Зрители шокированы сравнением кормящих матерей и коров в рекламе

Авторы рекламы показали обидную ассоциацию / Фото: скриншот из видео

Компания Elvie сняла рекламу молокоотсоса, в которой сравнила кормящих матерей с коровами.

"Да, я кормлю сама, но вы не видите у меня хвоста. Это не вымя, это мои сиськи… Отсоси его, отсоси его. Я кормлю этим детей", - таков буквальный перевод песни, опубликованной в YouTube.

В начале рекламного ролика несколько девушек танцуют на фоне коров. На экране появляется надпись, в которой говорится, что 100 процентов кормящих грудью женщин ощущают себя коровами. Затем девушки начинают петь весьма неоднозначную песню.

Реклама вызвала волну возмущения женщин, которые недовольны некорректным сравнением с коровами. Некоторые апеллировали, что грудью кормят детенышей не только коровы, но и многие млекопитающие. Другие настаивали, что ролик в целом выглядит неприятно.

Напомним, ранее американская компания Billie, специализирующаяся на выпуске дамских бритвенных станков, сняла рекламный ролик, в котором женщины бреют волосы на ногах и подмышках.