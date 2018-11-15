Супрун назвала простое правило, которое спасает жизнь

Владимир Путин забыл пристегнуть ремень безопасности / Фото: Reuters

И.о. главы украинского МОЗ Ульяна Супрун продолжает развенчивать мифы. На этот раз они решила разложить на составляющие простое правило, выполнение которого спасает немало жизней.

Речь идет о привычке пристегиваться ремнем безопасности. У себя в Facebook Супрун привела данные ВОЗ, согласно которым ремни безопасности снижают риск смерти на переднем сидении на 40-50%, а на заднем – 25-75%.

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Никакой грандиозный опыт не спасет водителя от ошибки другого водителя, погоды или форс-мажора типа внезапно пробитой шины.

Миф 2

Маленькая скорость – не оправдание для непристегнутого ремня, так как столкновение на скорости 50 км/ч эквивалентно падению с 4-го этажа, а на скорости 90 км/ч – с 11-го этажа.

Миф 3

Подушка безопасности не заменит ремень безопасности. Более того, она может даже усугубить травму: она раскрывается со скоростью 300 км/час, поэтому ремень в этой ситуации спасает от травмы от подушки.

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Вероятность травм водителя на переднем сиденье практически равно вероятности для пассажира на заднем. Поэтому пристегиваться надо независимо от места в машине. К тому же при лобовом столкновении есть вероятность еще и травмировать людей впереди.

Миф 5

Многие считают, что при аварии вылететь из авто лучше, чем остаться в салоне. Это не так: по статистике, в 75% случаев выброшенный водитель или пассажир погибают.

Ранее Супрун рассказала, как на самом деле надо лечить простуду. И.о. главы МОЗ подчеркнула, что главная задача – облегчить симптомы и предотвратить осложнения.

Как сообщалось, Рада увеличивает штрафы за непристегнутый ремень безопасности в 17 раз. Это объясняют тем, что Украина является одним из лидеров среди европейских стран по показателям аварийности и последствиями дорожно-транспортных происшествий.