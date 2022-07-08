В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку: сиротами остались трое детей

В США экс-супруг жестоко лишил жизни украинку-патриотку Юлию / Соцсети

В американском штате Техас бывший муж зверски убил 43-летнюю эмигрантку из Украины ‒ Юлию Дыкину-Джеймс, которая работала в авиакосмической отрасли и была известной волонтеркой, активно помогала украинской армией, сообщает "Обозреватель".

Сообщается, что Юлия развелась с мужем в мае нынешнего года. знали в Украине как человека, который всячески помогал нашей армии и украинцам в борьбе с российскими захватчиками. Она активно участвовала и организовывала акции поддержки нашей страны в США, собирала деньги для армии. Но бывшие супруги продолжали жить в одном доме ‒ вместе с тремя общими детьми.

Однако сама Юлия стала жертвой домашнего насилия. Ее застрелил бывший муж, с которым она развелась в мае. Во вторник утром, 5 июля, один из детей прибежал к соседям и попросил помощи. Он сообщил, что его отец истекает кровью. Прибывшая полиция обнаружила застреленное тело Юлии в ванной. Ее бывший муж застрелился в одной из спален.

Сиротами остались трое детей. Плюс Юлия после полномасштабного русского вторжения в Украину перевезла в Техас своих родителей.

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Напомним, ранее в Турции бывший 38-летний депутат горсовета Харькова убил двух своих детей и ранил жену.

Трагедия произошла в съемной двухэтажной квартире, на нижнем этаже которой жили свекровь и жена. Во время ссоры мужчина взял нож и ранил жену, а после этого убил детей - 4 и 6 лет соответственно.

До того в Нижнем Новгороде зарезали российского миллиардера Василия Мельникова и его семью - жену и двух маленьких сыновей. Тела обнаружили в его собственной элитной квартире.

Как известно, семья вернулась из отпуска на Мальдивских островах. Бизнес миллиардера оказался на грани краха из-за санкций. По версии следствия, Мельников убил жену и детей, после чего покончил с собой.