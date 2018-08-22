Импичмент Трампу стал почти неизбежным

Адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн / Reuters

Заявление, которое несколько часов назад сделал адвокат Ленни Дэвис вполне тянет на сенсацию десятилетия. Напомним, что Л. Дэвис является адвокатом Майкла Коэна, который с 2007 г был доверенным лицом Трампа, его адвокатом и решалой (fixer) многих деликатных вопросов. Майкл Коэн сдался ФБР и признался в совершении преступлений, за которые ему грозит 45 лет тюрьмы.

Так вот Ленни Дэвис заявил, что его поддзащитный готов сотрудничать с прокурором Мюллером, который ведет расследование против Трампа, и готов сделать сенсационное признание, что Трамп находился в сговоре с российскими спецслужбами, был в курсе Читайте такжеПроцедура импичмента Трампа будет доведена до концавсех их хакерских атак на предвыборный штаб Х. Клинтон. Ленни Дэвис также сказал, что его подзащитный считает что Дональд Трамп "представляет серьезную опасность для США".

Это, конечно, бомба для американцев и перспектива импичмента Трампу становится уже почти неизбежной. Вслед за Майклом Коэном, который не захотел получить 45 лет тюрьмы и предпочел быстренько сдать своего бывшего шефа, показания против Трампа дадут также уже осужденный Манафорт, Майкл Флинн и все остальные.

Песенка Трампа уже спета, впрочем, о неизбежности такого исхода для него я начал писать еще где-то пять месяцев назад, когда это стало для меня более чем очевидно. Логика развития событий пока полностью совпадает с моими прогнозами. Даже по срокам.

Нравится мне судебная и правоохранительная системы США! Как им удалось создать их независимость от политиков! Снимаю шляпу перед американцами!