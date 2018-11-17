Украина стремительно несётся к краху

Украинцы могут потерять страну

Начальник Налоговой Инспекции Украины сменил телефон, но забыл удалить мессенджер. Силовикам стала доступна его переписка, в которой он обсуждает покупку вилл в Турции, сбрасывает фото пачек долларов, расстраивается что некоторые из них влажные и просит их поменять.

Ровно за день до ареста он покидает страну в багажнике автомобиля. Его хотели поймать и разгрузить, но точно не наказать, потому, что в стране победившего маразма борьба с коррупцией напоминает спортивную рыбалку: поймали, измерили, отпустили.

Читайте такжеЕсли бы враги захватили Украину...Премьер-министр Гройсман заявляет, что полностью доверяет начальнику налоговой и тот будет работать, пока работает Владимир Гройсман.

Весь этот позор эти тупые воры делают в вышиванках, бесконечно поют гимн, прикладывая руку к сердцу.

Одновременно они готовятся к выборам, главной стратегией сделав то, что они провели какие-то реформы, которые заметны только им.

Одновременно отопление в самых проблемных местах включают по прямой команде главного начальника. Без него никак нельзя "увiмкнуть" батареи.

Одновременно с этим блогеры в Фейсбуке заходятся от гортанных криков самих себя как этот весь бардак поддерживает весь мир и какой мы форпост мировой цивилизации и шёлковый путь.

Вы прослушали 5% того, что происходит, а 95% ещё смешнее и страшнее, потому что то, как выживают обычные люди, по каким дорогам ездят, в каких подъездах живут, какие платежки по ЖКХ получают, описанию на страницах Фейсбука не подлежит. Эти истории достойны только пера научного фантаста Рэя Брэдбери.

Вместе с этим депутаты-дегенераты снимаются на трибуне парламента, участвуя в пародии на картину Репина про казаков и пишут письмо прямо по полиэтиленовой папке, вместо того, чтобы заниматься принятием экономических законов.

Смотрите, любая система имеет запас прочности. Если весь этот позор не остановится в ближайшее время, мы потеряем страну.

Все стремительно несётся к краху. Государственные институты не работают. Мы наблюдаем нравственное Сомали прямо в центре Европы!

Изнутри, возможно, это все незаметно. Издалека точно понятно, что будет беда!

И прекратите наконец сравнивать когда было лучше, раньше или сейчас. От смены рэкетиров на мародёров легче не стало никому!

Извините, если расстроил кого-то и извините, если не в логике зрада/перемога. Нет тут никакой политики.

Есть шок, удивление и разочарование, как быстро можно уничтожить страну, прикрываясь русофобией и псевдопатритической риторикой.