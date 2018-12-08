Будут убивать за Украину: армия не позволит заключить мир с Россией

Минометчики ВСУ / скриншот из видео

Только та армия может называться армией, которая стреляет по врагу.

Весной 2014-го, после бескровного, без единого выстрела захвата Крыма, после "героической" осады крымских морпехов, после обороны кораблей брандспойтами, и феерического выхода Мамчура с флагом против автоматов, - мы не верили в свою армию. После того, как десантники сдали орлам Гиркина технику и вооружение – не доверяли. Но оставшиеся верными Украине военные быстро показали врагу силу украинского оружия.

Я могу долго рассказывать про ребят из 95-й, 25-й, 80-й бригад, с которыми познакомился в первые дни войны под Славянском, про артиллеристов 26-й бригады, про взятие Красного Лимана, оборону Луганского аэропорта, освобождение Дебальцево, про бои на Бахмутке, Трёхизбенку, Крымское, 32-й блокпост…

Армия доказала – она будет убивать за Украину. И это главное во время войны.

...В марте 1939-го года немецкие войска вторглись в Чехословакию. Словакия провозгласила независимость.

Читайте такжеВолонтер: НАТО не поможет Украине при вторжении РФЧехия имела одну из сильнейших армий Европы (знакомо, правда?), чешская военная промышленность была одной из лучших, достаточно сказать, что каждый пятый танк Германии при нападении на СССР был трофейным чешским. Но чешская армия не сопротивлялась.

Предательская политика трусливой национальной "элиты", миротворчество т.н. "международного сообщества" (лишь бы не было войны), шок от потери Судетской области в 1938 году привели к тому, что чешская армия не сделала ни одного выстрела по врагу. Сами немцы с презрением относились к такому "противнику", вот что писал один немецкий офицер:

"Чехи вели себя просто недостойно. Когда германские части подошли к одному гарнизону, офицеры уже выстроили там всю часть. Затем они отдали нам всё своё оружие и объяснили нам всё, что мы хотели знать. Правда, мы получили чудесную тяжёлую артиллерию. И авиация неплохая. Мы сперва даже себе не могли поверить, что ни одна пушка, ни один пулемёт не выведены из строя. Не взорвали ни один склад с боеприпасами, не опорожнили ни одной цистерны — всё передали в полном порядке. И в военном министерстве и генеральном штабе не уничтожили ни дела, ни архив, а всё сдали и даже с объяснениями. При этом только один или два офицера отказались подать нам руку. Все остальные ползали на животах. Иметь таких противников просто противно".

Никто не сделал ни одного выстрела, кроме пулемётной роты капитана Карела Павлика, который, вопреки приказам командования, вступил в бой с целым полком, и продолжал его до тех пор, пока у его солдат не закончились патроны… Итог отчаянного боя – двое раненных у чехов, восемнадцать раненных и шестеро убитых у немцев. И спасённая честь Чехословакии, благодарные граждане которой посмертно произвели капитана Павлика в подполковники уже, конечно, после войны…

Мораль этой поучительной истории проста – армия, которая не воюет во время войны, заслуживает только позор. Солдаты, которые сражаются, - завоёвывают славу себе, и свободу своей стране. В 2014-2015 у нас была армия, предпочитающая смерть позору. Сегодня, когда в воюющей стране безнаказанно призывают к миру с агрессором, я надеюсь, я верю, что чехословацкий позор 1939-года у нас не повторится. Армия не позволит.