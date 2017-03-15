Маршрут Киев—Берлин и пропаганда секс-туризма

Почему-то некоторые еще краснеют и смущаются, когда слышат, что Украину ассоциируют со словосочетанием секс-туризм. Но стоит лишь пробежаться по объявлениям о знакомствах, и все становится на свои места — то, что мы так тщательно пытаемся скрыть за красивым фасадом, все равно просачивается сквозь щели, которые появились благодаря предприимчивым гидам. И чтобы что-то изменить, мало сменить девушек на обложках глянцевых журналов на церковные купола, необходимо сменить редакторов.

Вот и на этот раз на одной из самых крупных выставок в Берлине — международной туристической — у украинского стенда можно было получить не только проспекты о братьях Кличко, экстрим-поездках в Чернобыльскую зону, но и путеводители по ночной жизни Киева.

Украинка Ксения Проценко живет и работает в немецкой столице. Субботним днем она пришла в крупнейший выставочный центр "Мессе Берлин" и направилась к украинским стендам. "Они выглядели красиво, современно. Представители Украины даже на английском могли разговаривать", — замечает она.

"У меня в планах было насобирать буклетов на английском языке, потому что мои итальянские друзья хотят ехать в Киев и сейчас планируют свое путешествие, — рассказывает Ксения. — Решила помочь. На выставке было два стенда, но в одном павильоне. На одном было написано: Львов, Черновцы и Чернобыльская зона. Я спросила, где можно найти Киев. Мне показали. Подошла, стала расспрашивать, попросила материалы на английском языке. Была у Харькова и Одессы, подходила к стойке братьев Кличко. Днем набрала два кулька разных карт и буклетов, и только вечером взялась разбирать проспекты — стало интересно, чем же заманивают иностранного туриста в Украину".

Во время нашего разговора по скайпу на столе перед Ксенией лежат все материалы, собранные ею у украинских стендов. В них — об Одессе и Харькове, карты и открытки Киева.

"Вот это точно издал Департамент туризма КГГА, — говорит она и демонстрирует одну из них. — Я посмеялась — в ней столько ошибок, такое впечатление, что через Гугл-переводчик переводили. Невычитанный, некачественный текст. А потом я раскрыла вот этот буклет, и вся моя эйфория по поводу участия Украины в ITB исчезла моментально".

Ксения цитирует написанное в нем. "Первое, что мне "понравилось" — раздел, что привезти из Украины. Булава, киевский торт, львовское пиво, это понятно. А еще бутылку горилки — традиционного украинского крепкого напитка, аналогичного русской водке… Почему водке, подумала я? Дальше на картинке изображено сало — это свиной жир, наиболее стереотипный атрибут украинской культуры, вроде водки в России. Снова водка? Матрешка — традиционный для Восточной Европы подарок. Причем Украина к матрешкам, я не поняла. А потом среди отелей и автобусных маршрутов увидела раздел "ночная жизнь"… Я опешила — эта брошюра откровенно пропагандировала сексуальный туризм".

Три страницы путеводителя посвящены именно этому.

"Если бы я сразу увидела, с каким содержанием мне вручили брошюру, я бы обратила внимание на то, кто мне ее дал, а так сказать точно не могу", — говорит она. Ксения всего лишь знает, что пакет с несколькими туристическими брошюрами она получила у стенда, организованного Киевской городской администрацией. "Почему-то мне трудно представить, чтобы я увидела рекламу эскорт-услуг на брошюре со стенда, организованного мэрией Рима или Берлина", — продолжает украинка, живущая в Берлине.

Надо сказать, что международная туристическая выставка в Берлине — одна из крупнейших в мире. Продолжается она всего пять дней и собирает представителей отрасли из 185 стран мира. Ее посещают около 110 тысяч специалистов и 50 тысяч простых зевак. Для Украины участие в этой выставке — далеко не первый опыт. В этом году, согласно информации в системе ProZorro, на участие в Берлинской туристической выставке столичные власти потратили 740 тысяч гривен. Это больше, чем на все другие выставки с января по март 2017 года. Деньги были заплачены компании, занимающейся организацией выставок, Expo Agency. Кроме официальных представителей Киева, Львова, Харькова, Одессы, Черновцов, в выставке участвуют несколько десятков туристических операторов и отдельных гостиничных комплексов.

Ксению же так возмутило увиденное, что она решила написать пост в соцсети. Ее цель была сказать, что туристические материалы с подобным содержанием только портят имидж Украины.

Тем временем пытаемся выяснить, кто привез эту брошюру в Берлин. Обращаемся с вопросом к начальнику управления туризма департамента развития Львовского горсовета Галине Малец. Она представляла Львов в немецкой столице. К тому моменту Галя уже вернулась в Украину, но взялась помочь.

Ответила мне и представительница одного из туристических операторов, поехавших в Берлин, Мария Юхновец. "Такой брошюры я не видела. У города сегодня совсем другие новые замечательные материалы, — сказала она. — У операторов такого тоже не было. Выглядит все это очень плохо. Даже если теоретически где-то этот материал был, то зачем такой трэш обнародовать".

К тому времени пост Ксении уже заметили представители Киевской горадминистрации, о которой девушка указала в своем посте.

"Ксения, я извиняюсь, но мне кажется, что этот пост выглядит как провокация. И я бы советовал вам его убрать, или вспомнить на какой стойке вы получили эту брошюру", — написал комментарий под фото гида руководитель управления туризма Киевской горадминистрации Антон Тараненко.

Ксения же уверена: провокация — раздавать "такое" посетителям выставки, а ее пост только обратил на этот факт внимание. "Беда в том, что ты здесь пропагандируешь, рассказываешь друзьям-иностранцам об Украине, что это не бордель, мы — нормальные люди. А потом видишь такое ...", — говорит она.

Оказывается, гид №33 был издан осенью 2012 года на английском языке с двумя "русскими страницами". На его пятой странице брошюры сказано, что она распространяется в более чем ста отелях, ресторанах и аэропортах. Указаны и несколько телефонов, по которым надо сообщать, если где-то путеводителя не оказалось. Ныне они не отвечают. В Интернете можно найти еще несколько выпусков этого гида.

Галина Малец из Львова очень расстроилась, когда виртуально пролистала страницы киевского гида, обнаруженного Ксенией в Берлине. Предполагает, кто-то из организаций виртуально попросился на заочное участие и дал свои материалы, которые не были просмотрены. Так этот гид оказался в пакете.

А, возможно, этот буклет раздавал кто-то, кто приехал в Берлин в качестве туристического оператора. Каждая компания на этой коммерческой выставке платит деньги за участие в форуме и может раздавать свои материалы, не рассказывая соседу, что в них. Содержание материалов могут контролировать лишь организаторы.

Что же имеем в итоге? Гид по столице с предложениями эскорт-сервиса раздавали в Берлине наряду с прочими материалами о столице. Его могла получить как Ксения, так и любой другой посетитель ITB. И, возможно, так было не только в этом году, но и в предыдущих.

Какая реакция на него могла быть? Как вы уже поняли, украинка Ксения невероятно возмутилась. А вот ее друг-итальянец, для которого она и собирала туристические материалы, в содержании брошюры ничего крамольного не увидел. "Мой знакомый не знает украинского, он сам перевел мой пост в Фейсбуке, и начал мне писать, мол, ничего такого в этом не вижу, наш премьер-министр вообще оргии в Интернете устраивал. Он посмеялся, но ехать в Украину не передумал — ему любопытно посмотреть не на девушек, а интересные места. Так и написал: брошюрам не доверяю, покупаю "Lonely Planet", — рассказывает Ксения.

Во всей этой истории непонятной лишь оказалась реакция участников выставки от КГГА. Вместо того чтобы постараться искать человека или организацию, которые, возможно, подложили в пакеты от Киевской горадминистрации брошюру с сомнительным содержанием или просто привезли ее в Берлин, им легче было усомниться в честности Ксении Проценко и назвать ее пост провокацией.

С одной стороны — было бы несправедливо настаивать, что гид по Киеву с десятками предложений оказания интимных услуг привезла именно столичная администрация, тем более прямых доказательств нет. С другой — появление такого качества материалов говорит лишь о том, что контент никто не контролирует. А ведь именно на таких выставках формируется имидж страны, и маленькая ошибка может стоить дорого.

Справка. "ITB Berlin" — полное название "Международная туристская биржа в Берлине" (нем. Internationale Tourismus-Börse Berlin) — одна из крупнейших туристских ярмарок мира, ежегодно проводимая в столице Германии на территории большого выставочного комплекса "Мессе Берлин", оператором которого является Messe Berlin GmbH. На стендах и в залах выставки, оборот которой составляет около 5 млрд евро, представлены туроператоры, системы бронирования, авиакомпании, гостиницы, культурные объекты разных стран мира, аренда автотранспорта и другие туристские услуги. На официальном сайте публикуются аналитические отчёты о прошедших выставках и планы на следующие годы.